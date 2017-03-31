Отношения РФ и США сейчас хуже, чем во времена "холодной войны" - Песков

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Отношения России и США в настоящий момент, вероятно, хуже, чем они были во времена "холодной войны", сказал телеканалу ABC пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

На вопрос ведущего о том, "находимся ли мы в состоянии новой "холодной войны", Песков ответил: "Новая "холодная война"? Может даже хуже".

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Ранее начальник европейского командования вооруженных сил США и глава Объединенных ВС НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил на слушаниях в конгрессе, что для сдерживания России может понадобиться размещение на европейском континенте еще одной бронетанковой дивизии США и дополнительных сил флота, а также военных самолетов пятого поколения.