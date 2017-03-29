Главком США в Европе призвал усилить военный контингент для сдерживания РФ

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Начальник европейского командования вооруженных сил США и глава Объединенных ВС НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил на слушаниях в конгрессе, что для сдерживания России может понадобиться размещение на европейском континенте еще одной бронетанковой дивизии США и дополнительных сил флота, а также военных самолетов пятого поколения.

"Сейчас у нас более 60 тысяч всех военных всех родов войск размещены в Европе. Эти силы позволяют сегодня осуществлять сдерживание. Но в данном комитете и в рамках инициативы по подтверждению гарантий в Европе мы ищем пути модернизации этих сил, чтобы обеспечить себе лучшие позиции. Особенно учитывая модернизацию России, которую я описал, нам нужно там (в Европе — Ред.) больше сил", — сказал Скапаротти.

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"Думаю, что касается сухопутных сил, потенциально это могла бы быть бронетанковая дивизия на ротационной или постоянной основе", — сказал Скапаротти.

"Что касается ВВС, у нас там очень хорошие позиции, очень боеспособные. Но опять-таки, они думают добавить самолеты пятого поколения, что важно, учитывая модернизацию России", — добавил Скапаротти.

"Что до флота, опять же, дополнительный ротационный компонент по всей Европе с целью сдерживании. В особенности в области противолодочной обороны, в этом отношении русские вселяют обеспокоенность. Мы пока доминируем в этой области, но нам надо продолжать инвестировать, чтобы сдерживать и по-прежнему доминировать", — заключил Скапаротти.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассматривает как угрозу наращивание военного присутствия США в Европе у границ РФ и воспринимает это негативно.

Напомним, на прошлой неделе командующий ВС НАТО в Европе Кертис Скапаротти обвинил Россию в снабжении талибов.