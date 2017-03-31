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    В РФ положительно оценили заявление США по Асаду

    Тема:

    Освобождение Сирии (102)

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    Российский сенатор Алексей Пушков назвал сдвигом заявление американских властей относительно дальнейшей судьбы сирийского президента Башара Асада.
    Алексей Пушков на заседании СФ РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Заявление американских властей относительно дальнейшей судьбы сирийского президента Башара Асада показывает признание его силы и отказ от провалившейся политики бывшего президента США Барака Обамы, считает российский сенатор Алексей Пушков.

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    В четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находясь в Анкаре с однодневным официальным визитом, заявил, что судьбу президента Сирии Башара Асада должен решить сирийский народ. Постпред США при ООН Никки Хейли в свою очередь сообщила, что уход президента Сирии Башара Асада больше не является приоритетом США в отношении этой страны.

    "США уже не считают отстранение Асада своим приоритетом в Сирии. Этот сдвиг — признание его силы и отказа от провалившейся политики Обамы", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

    По словам Пушкова, когда в 2012 году Обама заявил, что дни сирийского президента сочтены, он не учел фактора России. "Теперь у него (Обамы) есть время считать дни Асада. Лишь бы со счета не сбился", — подытожил сенатор.

    Ранее сам Башар Асад высказывал уверенность, что война в Сирии закончится в 2017 году. 

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