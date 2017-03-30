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    Россия не собирается ни воевать, ни соревноваться с США - Путин

    (обновлено: )17040
    Всем хорошо известно, что Соединенные Штаты тратят на оборону совокупно больше, чем все страны мира вместе взятые, напомнил президент России Владимир Путин.
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Флаги США и России
    ТВ Центр
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    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Россия не собирается ни воевать, ни соревноваться с США, которые тратят больше всех на оборону, заявил президент России Владимир Путин в выступлении на Международном арктическом форуме.

    "То же самое касается Арктики. Мы не собираемся ни воевать, ни соревноваться здесь с Соединенными Штатами. Всем же хорошо известно, что Соединенные Штаты тратят на оборону совокупно больше, чем все страны мира вместе взятые", — сообщил Путин.

    "Но, тем не менее, Россия и США являются ядерными державами. У нас особая ответственность перед планетой, перед международным сообществом за международную безопасность. Конечно, чем быстрее мы наладим сотрудничество в военной сфере, тем лучше", — отметил президент.

    Ранее Путин выразил надежду, что США встанут на путь сотрудничества для разрешения конфликта в Украине.

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