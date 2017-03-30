Россия не собирается ни воевать, ни соревноваться с США - Путин

ТВ Центр Развертывание ПРО США: РФ примет контрмеры Россия не собирается ни воевать, ни соревноваться с США, которые тратят больше всех на оборону, заявил президент России Владимир Путин в выступлении на Международном арктическом форуме.

"То же самое касается Арктики. Мы не собираемся ни воевать, ни соревноваться здесь с Соединенными Штатами. Всем же хорошо известно, что Соединенные Штаты тратят на оборону совокупно больше, чем все страны мира вместе взятые", — сообщил Путин.

"Но, тем не менее, Россия и США являются ядерными державами. У нас особая ответственность перед планетой, перед международным сообществом за международную безопасность. Конечно, чем быстрее мы наладим сотрудничество в военной сфере, тем лучше", — отметил президент.

Ранее Путин выразил надежду, что США встанут на путь сотрудничества для разрешения конфликта в Украине.