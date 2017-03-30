Путин рассчитывает, что США подключатся к разрешению конфликта в Украине

КИЕВ, 30 мар – РИА Новости Украина. Россия рассчитывает, что США встанут на путь сотрудничества для разрешения конфликта в Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на Международном арктическом форуме.

"Теперь, что касается Украины. В тех же Штатах, где-то в других местах, есть мнение, мы знаем об этом наверняка, что чем хуже отношения между Россией и Украиной, тем лучше для них, потому что это ослабляет Россию, не дает хода каким-то интеграционным процессам, которые бы усилили Россию, в том числе в сфере экономики", — сказал Путин.

По его словам, ошибочно думать о том, что неучастие России в решении международных проблем может быть выгодно. "И пускай Россия там ковыряется в своих приграничных делах со своими соседями и не лезет в международные вопросы, такие как Сирия, Ближний восток и другие. И это, мол, нам выгодно. Это ошибка, это невыгодно никому, потому что если мы будем пытаться какими-то средствами, тем более такими опасными средствами, как региональные конфликты кого-то сдерживать, это может привести к глобальным катастрофам, глобальным конфликтам. Наоборот нужно стремиться к разрешению конфликтов ", — добавил он.

"Очень рассчитываем на то, что наши американские партнеры, коллеги встанут на этот путь сотрудничества. И повторю еще раз, чем быстрее мы все эти проблемы решим, тем лучше", — заявил Путин.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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