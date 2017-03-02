Чижов: РФ не отказывается от разговора с США по Украине

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия не отказывается от разговора с Соединенными Штатами по ситуации в Украине.

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"Что касается России, то мы ведь не отказывались и не отказываемся от разговора с теми же американцами по ситуации на Украине. Был канал общения между Владиславом Сурковым и (Викторией) Нулланд. Сейчас Нулланд уже нет, многие скажут, слава Богу. Поэтому посмотрим, как это будет развиваться дальше", — сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении сотрудничать с Украиной, Россией и другими заинтересованными странами, чтобы восстановить мир в районе украинской границы.