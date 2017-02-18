Пенс: США считают, что РФ должна нести ответственность за действия в Украине

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что, по мнению США, Россия должна нести ответственность за свои действия в Украине.

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"Мы должны сделать так, чтобы Россия несла ответственность, и требовать выполнения минских соглашений, чтобы уровень насилия на востоке Украины снижался", — сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее первый замглавы международного комитета российского Совфеда РФ Владимир Джабаров заявил, что у президента США Дональда Трампа пока нет своей позиции по Украине, все документы ему готовит аппарат Госдепартамента.