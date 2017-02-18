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    В мире

    Пенс: США считают, что РФ должна нести ответственность за действия в Украине

    Тема:

    Мюнхенская конференция: встречи и заявления (28)

    (обновлено: )10401
    По словам Пенса, нужно "сделать так, чтобы Россия несла ответственность, и требовать выполнения минских соглашений, чтобы уровень насилия на востоке Украины снижался".
    Вице-президент США Майк Пенс выступает на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что, по мнению США, Россия должна нести ответственность за свои действия в Украине.

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    "Мы должны сделать так, чтобы Россия несла ответственность, и требовать выполнения минских соглашений, чтобы уровень насилия на востоке Украины снижался", — сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Ранее первый замглавы международного комитета российского Совфеда РФ Владимир Джабаров заявил, что у президента США Дональда Трампа пока нет своей позиции по Украине, все документы ему готовит аппарат Госдепартамента.

     

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