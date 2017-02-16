наверх
16.02.201721:42
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.44
  • USD26.99- 0.24
Рубрики
Ещё
    Россия

    Главы МИД РФ и ФРГ обсудили ситуацию в Украине

    (обновлено: )30430
    В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Сергей Лавров и Зигмар Габриэль обменялись мнениями относительно путей разрешения украинского кризиса.
    Министр иностранных дел РФ С. Лавров на встрече глав МИД G20 в Бонне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 фев – РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров в Бонне "на полях" встречи министров иностранных дел стран-участниц "Группы двадцати" обсудил с вице-канцлером, министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем ситуацию в Украине и в Сирии, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

    "Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным проблемам с акцентом на многосторонних усилиях по урегулированию украинского и сирийского кризисов, нормализации ситуации в Ливии. Министры обсудили текущее состояние российско-германских отношений и ряд практических вопросов двусторонней повестки дня", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: Фотоитоги 16 февраля: автоблокада Донбасса, атака на Вятровича, обстрел Авдеевки

    Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко в рамках Мюнхенской конференции проведет встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Петр Порошенко подписывает закон
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Руслан Бортник
    Годовщина расстрела Майдана
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    Украина - США - РФ: крымский вопрос
    Флаг ООН
    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений