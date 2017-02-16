Главы МИД РФ и ФРГ обсудили ситуацию в Украине

КИЕВ, 16 фев – РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров в Бонне "на полях" встречи министров иностранных дел стран-участниц "Группы двадцати" обсудил с вице-канцлером, министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем ситуацию в Украине и в Сирии, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным проблемам с акцентом на многосторонних усилиях по урегулированию украинского и сирийского кризисов, нормализации ситуации в Ливии. Министры обсудили текущее состояние российско-германских отношений и ряд практических вопросов двусторонней повестки дня", — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко в рамках Мюнхенской конференции проведет встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.