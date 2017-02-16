Фотоитоги 16 февраля: автоблокада Донбасса, атака на Вятровича, обстрел Авдеевки

Противники торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили о начале перекрытия автомобильных дорог, блокпост находится вблизи поселка Золотое Луганской области.

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Полиция задержала трех мужчин, которые пытались напасть на главу Института национальной памяти Владимира Вятровича в Киеве.

Неизвестные мужчины попытались напасть на Вятровича в 13:55, когда он вышел из подземного перехода возле станции метро "Театральная" и направлялся к зданию информационного агентства "Укринформ", где в 14:15 должна была состояться его пресс-конференция, посвященная отчету о работе Украинского института национальной памяти по 2016 год, сообщает "Укринформ".

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В результате ночного обстрела в подконтрольной силовикам Авдеевке в Донбассе восемь домов получили повреждения, сообщила в четверг пресс-служба полиции Донецкой области Украины.

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