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    Фотоитоги 16 февраля: автоблокада Донбасса, атака на Вятровича, обстрел Авдеевки

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (371)

    (обновлено: )10110
    Автомобильная блокада Донбасса
    Задержание напавших на Вятровича
    Последствия обстрела Авдеевки
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон
    Кровавая акция под Институтом нацпамяти в Киеве
    Петр Порошенко и Марина Порошенко память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Митинг против Радио Вести в Киеве
    Заседание СНБО по нейтрализации угрозы в энергетической безопасности Украины
    Сожженный Lexus в Одессе
    Палестина, Сектор Газа - маленькая девочка вышла из укрытия во время наводнения, вызванного дождями
    Автомобильная блокада Донбасса
    Противники торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили о начале перекрытия автомобильных дорог, блокпост находится вблизи поселка Золотое Луганской области.
    facebook.com/shtab.blokady
    Задержание напавших на Вятровича
    Полиция задержала трех мужчин, которые пытались напасть на главу Института национальной памяти Владимира Вятровича в Киеве.
    ukrinform.ua
    Последствия обстрела Авдеевки
    Последствия обстрела Авдеевки.
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров в рамках встречи глав МИД "Большой двадцатки" (G20).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Кровавая акция под Институтом нацпамяти в Киеве
    "Кровавая" акция под Институтом нацпамяти в Киеве.
    facebook.com/volodymyr.viatrovych
    Петр Порошенко и Марина Порошенко память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Петр Порошенко и Марина Порошенко память Героев Небесной Сотни в Киеве
    Украинское фото
    Митинг против Радио Вести в Киеве
    Митинг против "Радио Вести " в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Заседание СНБО по нейтрализации угрозы в энергетической безопасности Украины
    Заседание СНБО по нейтрализации угрозы в энергетической безопасности Украины.
    УНИАН
    Сожженный Lexus в Одессе
    Неизвестные в Одессе сожгли автомобиль Lexus GS, сообщают местные СМИ. В салоне автомобиля обнаружено тело бизнесмена с признаками насильственной смерти.
    dumskaya.net
    Палестина, Сектор Газа - маленькая девочка вышла из укрытия во время наводнения, вызванного дождями
    Палестина, Сектор Газа - маленькая девочка вышла из укрытия во время наводнения, вызванного дождями
    REUTERS Mohammed Salem

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    Противники торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили о начале перекрытия автомобильных дорог, блокпост находится вблизи поселка Золотое Луганской области.

    Противники торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили о начале перекрытия автомобильных дорог, блокпост находится вблизи поселка Золотое Луганской области.

    Читайте также: Донбасс в тупике. Ну и кто виноват, что Запад разочаровывается в Украине?

    Полиция задержала трех мужчин, которые пытались напасть на главу Института национальной памяти Владимира Вятровича в Киеве.

    Неизвестные мужчины попытались напасть на Вятровича в 13:55, когда он вышел из подземного перехода возле станции метро "Театральная" и направлялся к зданию информационного агентства "Укринформ", где в 14:15 должна была состояться его пресс-конференция, посвященная отчету о работе Украинского института национальной памяти по 2016 год, сообщает "Укринформ".

    Читайте также: Годовщина Майдана: вопрос безопасности каждого снова №1

    В результате ночного обстрела в подконтрольной силовикам Авдеевке в Донбассе восемь домов получили повреждения, сообщила в четверг пресс-служба полиции Донецкой области Украины.

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