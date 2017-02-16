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    Глава МИД ФРГ попросил Лаврова повлиять на ополченцев в Донбассе - СМИ

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    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (758)

    (обновлено: )32203
    По словам главы МИД ФРГ, воздействие России на ополченцев в Донбассе необходимо для сохранения "очень хрупкого режима прекращения огня", сообщил источник в немецких дипломатических кругах.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль
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    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым попросил повлиять на ополченцев в Донбассе для сохранения "очень хрупкого режима прекращения огня", передает агентство dpa со ссылкой на источник в немецких дипломатических кругах.

    "Это необходимо для сохранения очень хрупкого режима прекращения огня", — цитирует агентство слова источника.

    Уголь
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    Deutsche Welle: к чему приведет угольная блокада в Донбассе

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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