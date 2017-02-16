ЕС призвал Украину оперативно решить проблему блокады Донбасса

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Торговая блокада Донбасса нарушает права украинцев, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях, может привести к энергетическому кризису, организаторы блокады должны немедленно ее прекратить, говорится в сообщении представительства Евросоюза в Украине.

"Блокада… противоречит инклюзивному (равному – ред.) подходу к гражданам Украины, проживающих на территориях, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. Ответственные за начало блокады должны немедленно ее прекратить. Власти же, в свою очередь, должны решить эту проблему как можно быстрее", — говорится в сообщении представительства ЕС, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В сообщении также отмечается, что блокада уменьшает объемы поставок угля с неподконтрольных районов Донбасса, в "результате чего функционирование крупнейших электростанций на Украине может оказаться под угрозой. Что, в свою очередь, может привести к энергетическому кризису, который навредит гражданам Украины по обе стороны линии разграничения".

Также представительство ЕС призвало власти Украины усилить работу по обеспечению прозрачности движения товаров через линию разграничения, что должно позволить бороться с нелегальной торговлей и контрабандой.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что блокада торговли с Донбассом приведет к потере страной до 2 миллиардов долларов валютной выручки, что скажется на курсе гривны.

Ранее на заседании в среду правительство приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса.

Читайте также: Уголь уходит, блокада продолжается. Когда веерные отключения?

Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик ранее сообщил, что министерство подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на энергогенерирующих станциях. Угроза прекращения поставок антрацитового угля из Донбасса, на котором работают ТЭС, возникла после начала блокады грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

Смотрите также — Насалик: альтернативой углю из Донбасса может быть только импорт из РФ

По данным Гройсмана, 9 миллионов тонн антрацита из 24 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольной Киеву части Донбасса.