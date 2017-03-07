В США умер украинский бизнесмен, связанный с Трампом и РФ

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В США по невыясненным причинам умер бизнесмен украинского происхождения 69-летний Алекс Оронов, которого называют соавтором скандального плана по аренде Крыму украинского нардепа Андрея Артеменко. Об этом сообщила The Independent.

Как отмечается, смерть наступила 2 марта. Издание утверждает, что покойный Алекс Оронов помогал налаживать связи между российскими официальными лицами и президентом США Дональдом Трампом через адвоката Майкла Коэна, а также "разрабатывал план возвращения аннексированного Крыма".

По информации издания, Оронов был родственником личного адвоката Трампа Майкла Коэна, и именно он помог организовать встречу Артеменко с этим адвокатом и российскими представителями для обсуждения "мирного плана" по Крыму.

Как отметил сам Андрей Артеменко на своей странице в Facebook, Оронов был гражданином США, но последние 20 лет отдал Украине, создав сельскохозяйственный холдинг — Барышевскую зерновую компанию, после привлечения шведских инвестиций была переименована в Grain Alliance.