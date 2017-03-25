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    Госдеп: США ввели санкции против восьми российских компаний

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    (обновлено: )45133
    Как сообщает представитель госдепартамента, санкции не связаны с более широкими экономическими ограничениями, введенными после 2014 года в результате присоединения Крыма к РФ.
    Флаги США и России
    ТВ Центр

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. В связи с американским законом о нераспространении, касающемся Сирии, Ирана и КНДР, США ввели санкции против восьми компаний из Российской Федерации. Об этом сообщил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.

    Флаги США и России
    ТВ Центр
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    По его данным, "введенные санкции стали результатом регулярно проводимой оценки действий, как того требует данное законодательство".

    Он также подчеркнул, что "эти санкции не связаны с более широкими экономическими ограничениями, введенными после 2014 года" в результате присоединения Крыма к РФ.

    В новом списке санкций оказались "Росборонэкспорт", объединение "Авиаэкспорт", НПО "Конструкторское бюро машиностроения" и "Базальт", Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала Бугаева, Уральский тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина, 150-й Авиационно-ремонтный завод.

    Ранее сообщалось, что США ввели санкции против 30 лиц и компаний из 10 стран, подозреваемых в связях с КНДР, Ираном и Сирией и нарушающих закон США о запрете распространения оружия массового поражения и ракетных технологий.

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