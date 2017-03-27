Россия запросила спецбрифинг СБ ООН в связи с действиями США в Мосуле

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Москва запросила специальный брифинг Совета Безопасности ООН в связи с действиями США в иракском Мосуле, в результате которых погибли мирные жители, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) начала расследование сообщений о жертвах среди мирного населения при авиаударах 17 марта в районе западного Мосула. При этом пресс-служба коалиции напрямую не подтвердила информацию СМИ о гибели мирных граждан. В релизе пресс-службы отмечается, что "идет проверка сообщений" по данному поводу.

"Сегодня мы в Совете Безопасности запросили специальный брифинг. Не думаю, что Совет Безопасности сможет единым голосом высказаться по поводу того, что произошло. Но, тем не менее, мы свои вопросы зададим, свои призывы озвучим и, конечно, будем держать эту ситуацию под самым плотным контролем", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Анджелино Альфано.

Москва удивлена действиями США в Мосуле, в результате которых гибнут мирные жители, надеется на выверенность ударов коалиции, заявил Лавров.

"Последняя трагедия, которая произошла 17 марта, вернее, она не последняя, после нее тоже было не мало инцидентов, в результате которых гибли гражданские лица, но 17 марта было убито, по некоторым подсчетам, более 200 мирных жителей, она, конечно же, стоит особняком в силу своих масштабов, в силу того, что бомбежки продолжались несколько часов. И если за несколько часов невозможно было убедиться, что ты наносишь удары по не тем целям, то мне очень странно видеть такое в действиях американских военных, которые все-таки обладают необходимым оборудованием", — заявил он.

Тем не менее, по словам российского министра, РФ заинтересована в том, чтобы Мосул был освобожден от террористов. "Но чтобы действия коалиции носили все-таки выверенный характер", — отметил Лавров.

Иракские СМИ на этой неделе сообщили, что жертвами бомбардировок в западном Мосуле стали не менее 200 человек. Авиаудары наносят ВВС международной коалиции во главе с США в рамках операции против террористической группировки ИГ.