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    Ожесточенные городские бои в Мосуле

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (605)

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    В последние дни из Мосула поступили сообщения СМИ о большом числе погибших жителей при авиаударах в западной части города. Курдский телеканал Rudaw сообщил, что более 200 человек в четверг погибли при бомбардировке в районе аль-Джадида.
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    Тела 61 человека были извлечены из-под завалов обрушившегося здания в иракском Мосуле, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление военных.

    По словам местных жителей, во время боев из здания вели стрельбу боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), позже они согнали в подвал людей и заминировали здание, чтобы использовать его как "живой щит", говорится в заявлении командования.

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    Представители коалиции заявили, что проводили авиаудары в районе постройки, но здание было разрушено не в результате действий авиации. По словам очевидцев, самолеты коалиции пытались уничтожить заминированный автомобиль, который обнаружили рядом со зданием.

    Коалиция во главе с США, авиация которой помогает иракской армии, заявила, что проведет расследование инцидентов.

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