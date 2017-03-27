Ожесточенные городские бои в Мосуле

Тела 61 человека были извлечены из-под завалов обрушившегося здания в иракском Мосуле, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление военных.

По словам местных жителей, во время боев из здания вели стрельбу боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), позже они согнали в подвал людей и заминировали здание, чтобы использовать его как "живой щит", говорится в заявлении командования.

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Представители коалиции заявили, что проводили авиаудары в районе постройки, но здание было разрушено не в результате действий авиации. По словам очевидцев, самолеты коалиции пытались уничтожить заминированный автомобиль, который обнаружили рядом со зданием.

Коалиция во главе с США, авиация которой помогает иракской армии, заявила, что проведет расследование инцидентов.