Химическая атака в Мосуле

Предполагается, что горчичный газ (иприт) применили боевики группировки "Исламское государство". Это первый случай применения химического оружия в ходе боевых действий в Ираке.

"Мина попала в наш дом, прямо в гостиную, где мы сидели. Появился очень неприятный запах, это был какой-то газ. Пострадали мои дети: одни были обожжены, другим стало тяжело дышать. Всех ранило осколками", – рассказывает житель Мосула Назим Хамид.

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Тем временем, в западной части Мосула взорвался заминированный автомобиль. Несколько полицейских получили ранения.

Чем дальше иракская армия при поддержке курдских и шиитских формирований и авиации США продвигается в центр западного Мосула, тем больше местных жителей получают возможность бежать из города. Всего с начала наступления Мосул покинули 28 тысяч человек.