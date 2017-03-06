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    Химическая атака в Мосуле

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (601)

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    12 человек доставлены в больницу города Эрбиль – столицы Иракского Курдистана. Им оказывается помощь в связи с травмами, полученными в результате химической атаки в Мосуле.
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    Предполагается, что горчичный газ (иприт) применили боевики группировки "Исламское государство". Это первый случай применения химического оружия в ходе боевых действий в Ираке.

    "Мина попала в наш дом, прямо в гостиную, где мы сидели. Появился очень неприятный запах, это был какой-то газ. Пострадали мои дети: одни были обожжены, другим стало тяжело дышать. Всех ранило осколками", – рассказывает житель Мосула Назим Хамид.

    Смотрите также: Ситуация в освобожденной части иракского Мосула

    Тем временем, в западной части Мосула взорвался заминированный автомобиль. Несколько полицейских получили ранения.

    Чем дальше иракская армия при поддержке курдских и шиитских формирований и авиации США продвигается в центр западного Мосула, тем больше местных жителей получают возможность бежать из города. Всего с начала наступления Мосул покинули 28 тысяч человек.

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