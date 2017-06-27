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    МИД: Россия пытается восстановить Советский Союз

    (обновлено: )39902
    Политический директор МИД Украины Алексей Макеев считает, что Россия хочет восстановить Советский Союз, и такого рода тенденция являет собой серьёзную угрозу для европейской архитектуры безопасности.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Политический директор МИД Украины Алексей Макеев заявил, что Россия хочет восстановить СССР.

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    Выступая на ежегодной обзорной конференции по безопасности в Вене, украинский дипломат обвинил Москву в попытке "подорвать украинскую государственность".

    "Возможно, эти попытки объясняются желанием восстановить Советский Союз, и такого рода тенденция являет собой серьёзную угрозу, которая нависла над европейской архитектурой безопасности", — считает Макеев.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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