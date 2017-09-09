Deutsche Welle об амнистии в Украине, вызывающей вопросы

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Петр Порошенко 2 сентября подписал закон "Об амнистии в 2016", который, в частности, предусматривает освобождение от наказания военнослужащих и добровольцев, воевавших на стороне Украины во время конфликта в Донбассе, — примерно 1700 человек. Документ воспринят в обществе неоднозначно, поскольку, как указывают ряд экспертов, он может оправдать нарушения и ослабить позиции Киева на переговорах по урегулированию конфликта", — пишет Лилия Ржеутская в статье для Deutsche Welle.

Годовая задержка с законом об амнистии

"Уличные акции, флешмобы, встречи с депутатами, запросы в госорганы, заседания парламентских комитетов — активист "Союза ветеранов войны с Россией" Сергей Бондарь сделал все возможное, чтобы добиться амнистии для своих друзей, с которыми воевал на востоке Украины. Его организация еще с начала прошлого года начала лоббировать принятие закона "Об амнистии в 2016 году", куда впервые включили пункт об освобождении от уголовной ответственности участников силовой операции на Донбассе. И не без успеха", — продолжает автор публикации.

"В июле 2016 года Верховная рада приняла законопроект об амнистии, но украинский президент Порошенко вернул его на доработку со своими предложениями. В декабре прошлого года парламент вновь принял закон, учтя предложения президента, и только сейчас Порошенко подписал его окончательно", — напоминает журналистка.

"Закон положительный. Это разгрузит пенитенциарную систему. Амнистии ждут много людей", — полагает представитель Харьковской правозащитной группы Александр Павличенко. Как заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, амнистия коснется около 1700 участников конфликта в Донбассе, совершивших не тяжкие преступления. "В большинстве это мелкие нарушения дисциплины во время несения службы, например, самовольная отлучка из расположения воинской части, небрежное выполнение обязанностей", — сказал Луценко.

Кому поможет амнистия?

Сергей Бондарь объясняет, что некоторые из его друзей сейчас находятся в украинских тюрьмах и СИЗО, поскольку в 2014 году, когда начался конфликт на Донбассе, бойцам добровольческих батальонов и вооруженных сил Украины пришлось работать в неоднозначных условиях. По его словам, часть местного населения симпатизирует идеям ополченцев.

Все началось с задержании его друга Дмитрия Иващенко, служившего в батальоне спецназначения МВД Украины "Гарпун", говорится в статье. Летом 2015 году батальон выполнял поставленную командиром задачу — проводил "профилактические беседы" со сторонниками идей ополченцев в поселке Станица Луганская Луганской области, который контролирует украинская сторона, пишет автор публикации.

Что означают "профилактические беседы" Сергей Бондарь не детализирует, однако добавляет, что во время одного из таких рейдов жена руководителя штаба формирований ополченцев, который воюет на стороне самопровозглашенной ЛНР, обвинила Дмитрия Иващенко в разбойном нападении и ограблении, пожаловавшись в прокуратуру, пишет журналистка, отмечая, что по этому заявлению Иващенко задержали, суд по его делу продолжается до сих пор. "Закон об амнистии поможет таким, как Дмитрий Иващенко, быть свободным и не доказывать кому-то, что он поступил неправильно", — уверен Бондарь.

Опасность криминализации украинской армии

"Последний раз Украина амнистировала осужденных в 2014 году. Тогда освободили от наказания несовершеннолетних, родителей, имеющих детей в возрасте до 16 лет, инвалидов, больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями, пенсионеров. Сейчас к этим категориям добавили участников боевых действий, лиц,"которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции", — напоминает автор статьи.

"Человек должен иметь удостоверение участника боевых действий или его сейчас его оформить. Также подпадают под действие закона осужденные добровольцы, волонтеры, медики. Впрочем, они должны доказать, что были в Донбассе", — сообщила DW член рабочей группы по усовершенствованию закона "Об амнистии в 2016" адвокат Татьяна Матяш, представляющая правозащитников.

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"По ее словам, претендовать на амнистию могут и те, чье дело на стадии судебного разбирательства, но обвиняемый готов добровольно признать свою винную. Осужденные освобождаются от отбывания наказания, однако не освобождаются от ответственности. То есть пострадавшие от их преступлений могут получить материальную компенсацию", — говорится в статье.

"Закон предусматривает, что от отбывания наказания в виде лишения свободы могут быть освобождены лица, совершившие умышленное преступление, которое не является тяжким или особо тяжким, или совершившие не особо тяжкое преступление по неосторожности. В целом наказание за эти деяния предусматривают не более 5 лет лишения свободы. К военнослужащим применяется более широкая амнистия. Если их действия не привели к смерти другого человека, то они освобождают от наказания за более тяжкие преступления, предусматривающие до 10 лет заключения", — напоминает журналистка.

"Мы предупреждали, что в этом есть опасность, потому что амнистия распространяется на преступления, которые совершили участники АТО до момента вступления закона в силу. Они могут быть совершены как до начала службы в армии, так и после службы. Разбой и грабежи подпадают под амнистию, и есть риск того, что армия криминализуется, потому что люди будут идти служить в расчете, что их там все равно амнистируют", — указала Татьяна Матяш.

Политические риски Киева

Активисты, которые лоббировали принятие закона об амнистии, были удивлены, почему президент Порошенко так долго медлил с окончательным подписанием документа. В администрации президента причин промедления не объясняют. Но Татьяна Матяш признается, что во время одного из заседаний рабочей группы по усовершенствованию закона представитель администрации объяснил сомнения президентской команды.

"Я поняла, что президент опасается, что когда Украина выйдет на какие-то политические переговоры по возвращению захваченных территорий Донбасса, то ему придется применять более широкую амнистию и к тем, кто принимал участие в вооруженном конфликте со стороны "ЛНР-ДНР". Есть риск, что на него будут давить со стороны России, а украинское общество не примет этого", — объясняет Матяш.

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"Но, несмотря на это, Сергей Бондарь уверяет, что вместе с депутатами-авторами закона" Об амнистии в 2016 году" выверили каждое слово, чтобы им не воспользовались люди, воевавшие на стороне самопровозглашенных "ЛНР-ДНР", — говорится в статье.