Закон об амнистии в 2016 году опубликован в газете Рады

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Закон "Об амнистии в 2016 году" опубликован в издании Верховной Рады "Голос Украины" от 6 сентября. Таким образом, документ вступит в силу со следующего дня после публикации.

Отмечается, что закон предполагает амнистию лиц, осужденных за совершение умышленных не тяжких и не особо тяжких преступлений; неосторожных преступлений, которые не являются тяжкими. В частности, граждан:

— которые на момент нарушения были несовершеннолетними,

— беременных на данный момент женщин,

— родителей несовершеннолетних детей или детей-инвалидов (если этих осужденных не лишили родительских прав),

— признанных инвалидами,

— осужденных, которые на данный момент достигли пенсионного возраста,

— ветеранов войны,

— участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС,

— детей родителей старше 70 лет или родителей-инвалидов, если у тех нет других трудоспособных детей.

Документ распространяется на участников АТО.

Если осужденный отбывает наказание за не тяжкое и не особо тяжкое преступление, его могут освободить от наказания, если он отбыл менее половины срока основного наказания.

Осужденным за не особенно тяжкие преступления, если они не подпадают под действие описанных выше норм, сократят наполовину неотбытую часть наказания.

Напомним, 2 сентября президент Украины Петр Порошенко по просьбе руководителей церквей и Героев Украины подписал Закон "Об амнистии в 2016 году".