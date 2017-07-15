Мировые СМИ: нелепый комплимент Трампа, ликвидация Абу-Сайеда

РИА Новости Украина

Кто еще встречался с Трампом-младшим?

Большинство мировых СМИ в субботу поместили на первые полосы новость о том, что Ринат Ахметшин подтвердил свое присутствии на встрече Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в 2016 году. По данным издания Politico, он заявил, что встреча была "несущественной" и посетовал, что "на самом деле ожидал более серьезной" беседы. Газета подчеркивает, что данное известие вновь подняло вопросы о возможных связях команды Трампа с РФ.

"Раскрытие информации (о присутствии Ахметшина – ред.) поднимает новые вопросы о целях данной встречи, а также относительно того, почему сын президента (Трампа – ред.) не рассказал о том, что Ахметшин также присутствовал", — пишет британская Guardian. По мнению издания, тот факт, что он является бывшим советским контрразведчиком, означает, что "власти США как минимум знали о нем". Как сообщается, Ахметшин был известен тем, что специализировался на "активных мерах в ходе предвыборных кампаний".

По мнению WashingtonPost, присутствие Ахметшина "похоже, связывает встречу в TrumpTower с более серьезными усилиями, предпринимавшимися в то время, чтобы оказать влияние на политику США в отношении России".

Кушнер сменил адвоката по делу о связях с РФ

Многие зарубежные издания в субботу активно освещали новость о том, что адвокат зятя американского президента Джареда Кушнера больше не будет представлять его интересы по делу о якобы имеющихся связях с РФ. Как сообщает Hill, адвокат Джейми Горелик, представлявшая Кушнера со времен переходного периода, больше не будет заниматься расследованием связей с Россией. По данным издания, Горелик была главным кандидатом на пост генпрокурора в случае победы демократа Хиллари Клинтон, а в президентство ее супруга она занимала пост заместителя генпрокурора.

"Как мы заявляли, после того, как Боб Мюллер и трое других партнеров покинули фирму для формирования специального совета, мы посоветовали Джераду получить независимую юридическую консультацию относительно того, стоит ли ему продолжать работать с нами", — цитирует издание отрывок из заявления Горелик.

Газета DailyBeast, в свою очередь, подчеркивает, что теперь Кушнера в данном расследовании будет представлять Аббэ Лоуэл, специализирующийся на уголовных делах. Politico отмечает, что "перестановка в команде юристов Кушнера происходит на фоне углубления проверок касательно встречи зятя Дональда Трампа с адвокатом из РФ".

Новые откровения адвоката Весельницкой

WallStreetJournalопубликовала интервью, в котором адвокат Наталья Весельницкая заявила, что надеялась передать сыну президента США Дональда Трампа результаты своего расследования в отношении главы HermitageCapital Уильяма Браудера, в том числе о том, как связанная с ним фирма якобы передавала нелегальные средства Демпартии США, но Трамп-младший не проявил заинтересованности. Как отмечает газета, Весельницкая также рассказала, что "лично знакома с генпрокурором (РФ Юрием Чайкой)", поскольку она "делилась с ним информацией" в ходе своего расследования по делу Браудера.

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"Она сказала, что хотела проинформировать кампанию Трампа о подозрениях в том, что американская фирма ZiffBrothersInvestments, с которой работал Браудер, уклонялась от налогов в России и затем передавала их в качестве пожертвований демократам", — пишет издание в пятницу.

Ликвидирован еще один лидер ИГ

Ряд СМИ обратили свое внимание на сообщение Пентагона об ликвидации лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу-Сайеда. Так, WashingtonPost пишет, что ВС США уничтожили Абу-Сайеда, эмира "Исламского государства Ирака и Сирии в провинции Хорасан", в результате удара по штабу группировки в провинции Кунар в Афганистане 11 июля. Издание пишет, что "смерть Сайеда стала очередным отступлением террористической группировки в Афганистане". Politico отмечает, что в результате рейда были уничтожены и другие командиры ИГ, что, по мнению американского оборонного ведомства, "серьезно подорвало планы группировки расширить свое присутствие в Афганистане". Издание NewYorkTimes, при этом напомнило, что "ИГ, тем не менее, доказало свою способность к быстрому восстановлению, заменяя своих лидеров вскоре после их ликвидации".

"Бесконечное" рукопожатие Трампа и Макрона

Ведущие издания во всем мире следили за визитом президента США Дональда Трампа во Франции и его встречу с Эммануэлем Макроном. Одной из самых обсуждаемых деталей в СМИ стало долгое рукопожатие двух лидеров. Guardian назвала его "бесконечным" и подсчитала, что президенты приветствовали друг друга на протяжении 30 секунд.

Independent подмечает, что "их первое рукопожатие было в чистом виде нервным мероприятием, когда Эммануэль Макрон вцепился в Дональда Трампа, чтобы показать ему, что это момент истины". Но в конце встречи рукопожатие "длилось значительно дольше", настолько долго, юмористически отмечает издание, что Трампу хватило времени сделать комплимент французской первой леди по поводу ее "прекрасной фигуры". Как пишет газета, многие свидетели данного акта назвали его "нелепым". Супруга Трампа Меланья, как отмечается, с улыбкой наблюдала за происходящим в течение 30 секунд, пока ее муж и Макрон не осознали, наконец, что она тоже там присутствовала.