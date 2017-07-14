США ликвидировали очередного лидера ИГ в Афганистане

FARSHAD USYAN / AFP

КИЕВ, 14 июл – РИА Новости Украина. США ликвидировали лидера террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане, сообщает Пентагон.

"Силы США ликвидировали Абу-Сайеда, эмира "Исламского государства Ирака и Сирии в провинции Хорасан", в результате удара по штабу группировки в провинции Кунар в Афганистане 11 июля", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в результате рейда были уничтожены и другие командиры ИГ, что "серьезно подорвало планы группировки расширить свое присутствие в Афганистане".

Пентагон напоминает, что Абу-Сайед стал уже третьим лидером ИГ в Афганистане, которого ликвидировали США: в июле 2016 года был уничтожен Хафиз Сайед Хан, а в апреле 2017 года – Абдул Хасиб.

США с 2001 года проводят военную операцию в Афганистане, оказывая помощь местным властям в борьбе с группировками "Талибан" и "Исламское государство". С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО "Решительная поддержка". В настоящее время в Афганистане остаются почти 10 тысяч военнослужащих США, которые оказывают помощь местным силам безопасности и проводят операции против террористов. Несмотря на это, глава Национальной разведки США Дэниел Коутс отметил, что обстановка в стране ухудшается, талибы продолжают захватывать все новые территории.