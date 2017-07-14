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    Фотоленты

    В гостях у Макрона. Визит Трампа в Париж

    (обновлено: )3
    Визит президента США Д. Трампа в Париж
    Визит президента США Д. Трампа в Париж
    Визит президента США Д. Трампа в Париж
    Визит президента США Д. Трампа в Париж
    Визит президента США Д. Трампа в Париж
    Визит президента США Д. Трампа в Париж
    Визит президента США Д. Трампа в Париж
    Визит президента США Д. Трампа в Париж
    Визит президента США Д. Трампа в Париж
    Визит президента США Д. Трампа в Париж
    Визит президента США Д. Трампа в Париж
    Президент США Дональд Трамп (справа) и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже.
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    Визит президента США Д. Трампа в Париж
    Автомобиль президента США Дональда Трампа в Елисейском дворце в Париже.
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    Визит президента США Д. Трампа в Париж
    Президент США Дональд Трамп перед началом встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.
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    Визит президента США Д. Трампа в Париж
    Президент США Дональд Трамп (справа) и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Визит президента США Д. Трампа в Париж
    Президент США Дональд Трамп (слева) и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Визит президента США Д. Трампа в Париж
    Президент США Дональд Трамп (слева) и президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Париже.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Визит президента США Д. Трампа в Париж
    Президент США Дональд Трамп (слева) и президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Париже.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Визит президента США Д. Трампа в Париж
    Президент США Дональд Трамп (слева) и президент Франции Эммануэль Макрон перед началом совместной пресс-конференции по итогам встречи в Париже.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Визит президента США Д. Трампа в Париж
    Президент США Дональд Трамп (слева) и президент Франции Эммануэль Макрон после совместной пресс-конференции по итогам встречи в Париже.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Визит президента США Д. Трампа в Париж
    Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции по итогам встречи в Париже.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Президент США Дональд Трамп (справа) и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже.

    Президент США Дональд Трамп в сопровождении супруги Меланьи прибыл в Париж 13 июля с двухдневным рабочим визитом. Он с похвалой отозвался о физической форме французской первой леди Брижит Макрон.

    7 июля 2017. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
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    Европейские пути Трампа напоролись на украинские мечты о Трампе

    На видеозаписи, размещенной в Facebook президента Эммануэля Макрона видно, как первые лица США и Франции беседуют со своими супругами после приема в Доме инвалидов. "Вы в такой хорошей форме", — говорит Трамп, поворачиваясь к 64-летней Брижит Макрон. Он повторяет ремарку французскому лидеру, и вновь обратившись к женщине, называет ее "прекрасной".

    Комплименты Трампа, которого ранее обвиняли в неуважительном отношении к женщинам, и на этот раз вызвали критику некоторых пользователей социальных сетей.

    Внимание наблюдателей также привлекло неуклюжее приветствие в самом начале визита, когда Трамп и первая леди Франции не с первого раза смогли соединить руки для рукопожатия.

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