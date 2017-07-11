Как связано глобальное потепление и распространение терроризма

РИА Новости Украина

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона на саммите Большой двадцатки в Гамбурге в субботу 8 июня вызвало бурную полемику. Звучит оно так: "Невозможно эффективно бороться с терроризмом, не принимая решительных мер против глобального потепления".

Французский лидер также объявил, что саммит по климату, где будет обсуждаться финансирование проектов в рамках парижского соглашения, пройдет в Париже 12 декабря, то есть спустя ровно два года после подписания соглашения.

Франсуа Жеменн (François Gemenne), специалист по геополитике в области окружающей среды, руководитель программы междисциплинарных исследований "Политика Земли" Парижского института политических исследований (Institut d'études politiques de Paris – "Sciences Po") прокомментировал ситуацию для Sputnik:

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"У борьбы с терроризмом два аспекта: во-первых, защита граждан (это относится к обороне и безопасности) и в более широком смысле – борьба против источника, причин терроризма, в которую и вписывается борьба с изменением климата.

В некоторых регионах мира – например, на полуострове Сомали, в Бангладеш или Пакистане – значительное ухудшение климата, а значит, и окружающей среды, привело к тому, что многие местные жители больше не располагают средствами к существованию. Это хорошая питательная среда для радикализма и терроризма.

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Что, на мой взгляд, примечательно в словах президента, это то, что они говорят глобальном подходе к проблеме: президент не останавливается только лишь на терроризме, обрушившимся на Францию, он понимает, что развитию таких группировок как, например, Боко Харам немало способствовало и то, что некоторые семьи лишились всего и стали легкой добычей для террористических сетей, цель которых – радикализировать людей.

Смягчить последствия климатических изменений возможно. Можно разработать программы адаптации, которые, например, позволят компенсировать потерю урожая, предоставляя людям какие-то другие способы получения средств к существованию. Можно защитить некоторые зоны от наводнений. Изменение климата – процесс необратимый, однако возможно смягчить его последствия для населения, что, в свою очередь, снизит вероятность того, что некоторые люди станут легкой добычей для террористических сетей".