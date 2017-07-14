наверх
14.07.201719:26
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Трамп и Макрон приняли парад на Елисейских полях вместе с первыми леди

    (обновлено: )5810
    Парад на Елисейских полях
    Парад на Елисейских полях
    Парад на Елисейских полях
    ВВС США пролетают над Триумфальной во время традиционного военного парада в Бастилии в Париже, Франция.
    Парад невест в Ужгороде
    Парад на Елисейских полях
    Парад на Елисейских полях
    Парад на Елисейских полях
    Парад на Елисейских полях
    Парад на Елисейских полях
    Парад на Елисейских полях
    Парад на Елисейских полях
    Парад на Елисейских полях
    REUTERS Charles Platiau
    Парад на Елисейских полях
    Парад на Елисейских полях
    REUTERS Kevin Lamarque
    Парад на Елисейских полях
    Парад на Елисейских полях
    REUTERS Stephane Mahe
    ВВС США пролетают над Триумфальной во время традиционного военного парада в Бастилии в Париже, Франция.
    ВВС США пролетают над Триумфальной во время традиционного военного парада в Бастилии в Париже, Франция.
    REUTERS Philippe Wojazer
    Парад невест в Ужгороде
    УНИАН
    Парад на Елисейских полях
    Парад на Елисейских полях
    REUTERS Yves Herman
    Парад на Елисейских полях
    Парад на Елисейских полях
    REUTERS Yves Herman
    Парад на Елисейских полях
    Парад на Елисейских полях
    REUTERS Stephane Mahe
    Парад на Елисейских полях
    Парад на Елисейских полях
    REUTERS Etienne Laurent
    Парад на Елисейских полях
    Парад на Елисейских полях
    REUTERS Etienne Laurent
    Парад на Елисейских полях
    Парад на Елисейских полях
    REUTERS Gonzalo Fuentes

    Рекомендуем

    На месте резни в ЕгиптеРезня в отеле Египта: первые кадры с места трагедии18:58 14.07.2017
    Обыски в медиа-холдинге ВестиФотоитоги 14 июля: обыски в холдинге "Вести", Добкин в ГПУ, Трамп в Париже17:40 14.07.2017
    В Австралии прошла традиционная регата на лодках из пивных банок17:03 14.07.2017
    Михаил Добкин прибыл в Генеральную прокуратуруС вещами на выход. Добкин прибыл на допрос в ГПУ15:07 14.07.2017
    Маски-шоу в Гулливере. ТЦ окружен спецназом"Вести" и маски-шоу в центре Киева: "Гулливер" в окружении спецназа14:35 14.07.2017
    Обыск в офисе ВестейМаски-шоу во главе с Матиосом: в издании "Вести" проходят обыски12:50 14.07.2017
    В Орегоне живые угри из перевернутого грузовика залили слизью участников ДТПСкользкая авария: в США живые угри из перевернутой фуры залили слизью трассу11:42 14.07.2017
    Визит президента США Д. Трампа в ПарижВ гостях у Макрона. Визит Трампа в Париж04:19 14.07.2017
    Курортный сезон в ОдессеОдесский пляж "Аркадия", середина лета22:59 13.07.2017
    Все фотоленты
    Парад на Елисейских полях

    Главный французский праздник День взятия Бастилии в этом году приобрел американский оттенок: в параде на Елисейских полях впервые за 15 лет приняли участие военные США, а Дональд Трамп за два дня в Париже пообщался на важные темы с Эммануэлем Макроном, отведал деликатесы на Эйфелевой башне, допустил пару конфузов и был "отправлен на Марс".

    Визит президента США Д. Трампа в Париж
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    О чем пишут в мире: Трамп в Париже, Британия в отстающих

    "Вишенкой на торте" визита американского лидера, последним мероприятием с его участием во французской столице, стал военный парад на Елисейских полях, приуроченный к национальному празднику Франции — Дню взятия Бастилии.

    Впервые за 15 лет участие в параде приняли военнослужащие из США. Они открыли пешую часть военного смотра. Пятеро военнослужащих в форме времен Первой мировой войны прошли от площади Шарля де Голля — Этуаль до площади Согласия, где на трибуне сидели два лидера и их супруги.

    Шествие по старинной мостовой продолжилось "коробкой" из 150 военнослужащих разных родов войск США, в том числе представители 1-й пехотной дивизии сухопутных войск, сформированной в 1917 году для участия в Первой мировой. Именно 100-летие вступления США в эту войну и стало поводом для приглашения в Париж Трампа и его солдат.

    Не обошлось без американской техники и в авиационной части парада. Первыми над столицей поднялись штурмовики Alpha Jet из Patrouille de France, окрасившие небо в цвета французского триколора, следом взмыли истребители F16 американской пилотажной группы Thunderbirds.

    После завершения парада Трамп с супругой отправились прямиком в аэропорт Орли, чтобы вылететь в США.

    Ранее сообщалось, что масштабный военный парад по случаю Дня независимости Белоруссии прошел в понедельник в Минске.

    Ссылки по теме:
    Теги: