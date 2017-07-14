Трамп и Макрон приняли парад на Елисейских полях вместе с первыми леди

Главный французский праздник День взятия Бастилии в этом году приобрел американский оттенок: в параде на Елисейских полях впервые за 15 лет приняли участие военные США, а Дональд Трамп за два дня в Париже пообщался на важные темы с Эммануэлем Макроном, отведал деликатесы на Эйфелевой башне, допустил пару конфузов и был "отправлен на Марс".

"Вишенкой на торте" визита американского лидера, последним мероприятием с его участием во французской столице, стал военный парад на Елисейских полях, приуроченный к национальному празднику Франции — Дню взятия Бастилии.

Впервые за 15 лет участие в параде приняли военнослужащие из США. Они открыли пешую часть военного смотра. Пятеро военнослужащих в форме времен Первой мировой войны прошли от площади Шарля де Голля — Этуаль до площади Согласия, где на трибуне сидели два лидера и их супруги.

Шествие по старинной мостовой продолжилось "коробкой" из 150 военнослужащих разных родов войск США, в том числе представители 1-й пехотной дивизии сухопутных войск, сформированной в 1917 году для участия в Первой мировой. Именно 100-летие вступления США в эту войну и стало поводом для приглашения в Париж Трампа и его солдат.

Не обошлось без американской техники и в авиационной части парада. Первыми над столицей поднялись штурмовики Alpha Jet из Patrouille de France, окрасившие небо в цвета французского триколора, следом взмыли истребители F16 американской пилотажной группы Thunderbirds.

После завершения парада Трамп с супругой отправились прямиком в аэропорт Орли, чтобы вылететь в США.

Ранее сообщалось, что масштабный военный парад по случаю Дня независимости Белоруссии прошел в понедельник в Минске.