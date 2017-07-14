О чем пишут в мире: Трамп в Париже, Британия в отстающих

РИА Новости Украина

Макрон и Трамп: встреча друзей

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп демонстрировали практически полное взаимопонимание во время пресс-конференции в Елисейском дворце, пишет французская газета Figaro, освещающая визит президента США в Париж. Несмотря на расхождение по вопросу Парижского соглашения по климату, лидеры двух стран были единодушны в оценках самых разных проблем, от борьбы с терроризмом до ситуации на Ближнем Востоке.

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В своем материале издание отмечает, что "в центре обсуждения была Сирия". Макрон еще раз подтвердил смену курса политического руководства Франции, которое больше не требует безоговорочного ухода президента Башара Асада. Трамп в свою очередь приветствовал перемирие, объявленное на юге Сирии по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным, заявив, что она доказала "полезность диалога" с русскими.

Комментируя ход пресс-конференции, издание отмечает, что Макрон и Трамп, отвечая на вопрос китайского журналиста, "рассыпались в похвалах" председателю КНР Си Цзиньпину, не упомянув при этом диссидента Лю Сяобо, о кончине которого стало известно ранее. Кроме этого, газета упоминает пышность, с которой в Париже принимали президента США, замечая, что "Пятая республика была готова разбиться в лепешку". Деловое издание Wall Street Journal полагает, что новая встреча была полезна обоим лидерам: Макрон пытается обрести могущественного союзника, а Трамп – прорвать растущую изоляцию, которая окружает его фигуру в ряде стран Запада.

facebook.com/DonaldTrump Эммануэль Макрон и Дональд Трамп в Париже

Макрон обыграл Британию

Президент Франции Эммануэль Макрон, оказав пышный прием американскому лидеру Дональду Трампу, "оставил в дураках" Великобританию, ряд политиков и активистов которой продемонстрировали лицемерие и мелочность, говорится в авторской колонке в газете Independent. Известие о том, что премьер-министр Тереза Мэй в ходе первой встречи с Трампом пригласила его посетить Соединенное Королевство с госвизитом, вызвало в Великобритании волну протестов.

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Многие британцы, в том числе парламентарии, возмущались миграционной политикой американского президента. "Интересно, что наибольшее раздражение предполагаемый визит Трампа вызвал у так называемых либералов, тех же самых людей, которые обожают поучать других о важности глобальных связей", — написала автор материала Шарлотта Джилл.

В результате Белый дом отложил визит Трампа до 2018 года, поскольку президент просто не хочет ехать туда, где его появление может вызвать массовые протесты. И как его можно обвинять в этом, задается вопросом журналист, особенно когда другие мировые лидеры, и Макрон в том числе, готовы проявить любезность. Нападки на Трампа в конечном счете самоубийственны, поскольку Британия может только потерять от подобного третирования самого могущественного человека в мире и одного из немногих лидеров, которые с симпатией отнеслись к нашему будущему без ЕС, заключает Джилл.

Непосредственный Лю Сяобо

Среди всех мировых изданий, откликнувшихся на уход из жизни китайского правозащитника Лю Сяобо, британская газета Times описывает человеческие качества лауреата Нобелевской премии мира, не павшего духом после многих лет тюремного заключения. После событий на площади Тяньаньмэнь он провел в тюрьме 19 месяцев. Через несколько лет, находясь под домашним арестом в загородном доме под Пекином, он воспринимал запертые ворота как вызов. "Он ждал, пока болтающие охранники замолчат, проскальзывал во двор и перелезал через стену", — пишет издание. Затем Лю Сяобо добирался на автобусе до города, проводил там ночь со своей подружкой, а на рассвете возвращался. "Мои охранники так ничего и не узнали", — рассказывал он, смеясь.

После девяти месяцев, проведенных в огромном доме с книгами, охранниками в качестве собеседников и личным поваром, которого ему предоставили спецслужбы, Лю Сяобо не переставал находить в своем заключении юмористическую сторону. "Я живу здесь более комфортабельно, чем в своем доме. Я даже поправился!", — цитируют правозащитника журналисты. Авторы материала также рассказывают о непосредственности Лю Сяобо, "аппетит, которого не могли усмирить правила этикета". Он был безразличен к своему имиджу: лапша во рту не мешала его красноречию, он мог отнять у собеседника чашку чая отпить из нее и вернуть обратно, пишет газета.

Инвесторы против диетолога

Европейский фонд прямых инвестиций Remora Capital подал в суд на известного французского диетолога Пьера Дюкана, обвиняя его в мошенничестве при исполнении финансовых сделок, пишет газета Guardian со ссылкой на судебные материалы. В иске фонда, поданном в один из судов Нью-Йорка, говорится, что Дюкан "мошенническим путем получил финансирование и консалтинговые услуги… без всякого намерения исполнять контрактные обязательства". Истцы отмечают, что инвестиции в размере нескольких сотен тысяч долларов требовались Дюкану для продвижения своей диеты в США.

В мире продано более 11 миллионов книг по белковой диете, разработанной Дюканом, а среди его последователей числились такие знаменитости, как Кейт Миддлтон, Дженнифер Лопес, Пенелопа Круз и Жизель Бюндхен. Однако в научном сообществе диета Дюкана имеет неоднозначную репутацию и неоднократно подвергалась критике. В январе 2014 года Дюкан был исключен из реестра врачей Франции за коммерческое продвижение своей диеты.

Фонд Remora Capital уже выигрывала аналогичные иски против Дюкана в Люксембурге и Франции. Помимо самого диетолога истцы предъявляют претензии к его супруге и детям, которых называют "прямыми и косвенными бенефициарами похищенных средств".