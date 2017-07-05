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    Фотоленты

    Макрон высадился с вертолета на атомную подводную лодку

    (обновлено: )37
    Макрон высадился с вертолета на палубу атомной подводной лодки
    Макрон высадился с вертолета на палубу атомной подводной лодки
    Макрон высадился с вертолета на палубу атомной подводной лодки
    Макрон высадился с вертолета на палубу атомной подводной лодки
    Макрон высадился с вертолета на палубу атомной подводной лодки
    Макрон высадился с вертолета на палубу атомной подводной лодки
    Макрон высадился с вертолета на палубу атомной подводной лодки
    Макрон высадился с вертолета на палубу атомной подводной лодки
    Макрон высадился с вертолета на палубу атомной подводной лодки
    Макрон высадился с вертолета на палубу атомной подводной лодки
    twitter.com/EmmanuelMacron
    Макрон высадился с вертолета на палубу атомной подводной лодки
    REUTERS Fred Tanneau/Pool
    Макрон высадился с вертолета на палубу атомной подводной лодки
    REUTERS Fred Tanneau/Pool
    Макрон высадился с вертолета на палубу атомной подводной лодки
    REUTERS Fred Tanneau/Pool
    Макрон высадился с вертолета на палубу атомной подводной лодки
    REUTERS Fred Tanneau/Pool
    Макрон высадился с вертолета на палубу атомной подводной лодки
    Fred Tanneau/Pool
    Макрон высадился с вертолета на палубу атомной подводной лодки
    REUTERS Fred Tanneau/Pool
    Макрон высадился с вертолета на палубу атомной подводной лодки
    facebook.com/EmmanuelMacron
    Макрон высадился с вертолета на палубу атомной подводной лодки
    REUTERS Fred Tanneau/Pool

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    В среду, 4 июля, французский президент Эммануэль Макрон побывал на военно-морской базе Иль-Лонг на северо-западе страны. 

    Он провел весь день на базе, и даже несколько часов под водой на борту атомной подводной лодки, приняв участие в учениях, имитирующих запуск ядерной ракеты.

    Чтобы попасть на борт подводной лодки, президенту пришлось cпуститься на палубу субмарины с зависшего над ней вертолета. Подлодка находилась в 300 километрах от побережья Бретани.

    Смотрите также: Испытания роботов на вулкане перед отправкой на Луну и Марс

     

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