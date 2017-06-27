Беспокойная планета: эксгумация Дали, увольнение журналистов CNN

РИА Новости Украина

Темера официально обвинили в коррупции

Генеральный прокурор Бразилии в понедельник официально выдвинул обвинение в "пассивной коррупции" против президента страны Мишела Темера, об этом пишут многие ведущие мировые СМИ (New York Times, Washington Post, Financial Times, Wall Street Journal). По данным газеты Washington Post, Темер стал "первым действующим президентом самой большой страны Латинской Америки, который столкнулся с уголовными обвинениями".

"Теперь судьба Темера в руках конгресса Бразилии. Если две трети палаты депутатов … проголосуют за принятие коррупционных обвинений или любых других, которые могут быть объявлены, и Верховный суд согласится, он будет отстранен на период до 180 дней и предан суду", — отмечает издание New York Times.

Суд отменил часть указов Трампа

В понедельник Верховный суд США согласился отменить большую часть решений нижестоящих судов, блокировавших иммиграционный указ президента США Дональда Трампа. Об этом написали многие мировые СМИ (Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, Guardian). Как отмечает издание Wall Street Journal, решение суда — "серьезный поворот фортуны для Трампа, который находился в проигрыше по нескольким решениям судов низшей инстанции, которые блокировали его указ от 6 марта". По данным газеты Guardian, постановление будет способствовать исполнению запрета в течение лета. Тем не менее, по данным газеты New York Times, запрет не будет касаться людей, у которых есть "обоснованные утверждения, касающиеся искренних отношений с человеком или организацией в США".

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Журналисты CNN ушли в отставку

Три штатных сотрудника CNN подали в отставку на волне скандала со статьей о якобы связях штаба президента Дональда Трампа и его советника Энтони Скарамуччи с российским фондом РФПИ, эта новость попала на передовицы зарубежных СМИ (New York Times, Washington Post, Los Angeles Times). По информации издания New York Times, президент телеканала CNN Джеффри Цукер был глубоко огорчен ошибками журналистов. По данным Los Angeles Times, телеканал удалил статью в пятницу вечером, заявляя, что материал не соответствовал редакционным стандартам. Также CNN принес свои извинения Скарамуччи. "Быстрое расследование и уход троих журналистов — это, вероятно, знак, что CNN хочет защитить себя от заявлений о "фейковых новостях" от Трампа и его сторонников", — пишет Los Angeles Times.

Правозащитник Сяобо освобожден

Крупнейшие международные СМИ (Guardian, New York Times, Washington Post, Time, Telegraph, Wall Street Journal) пишут о том, что получивший Нобелевскую премию мира китайский правозащитник Лю Сяобо, находившийся в заключении с 2009 года, освобожден от отбывания наказания после того, как у него был обнаружен рак печени последней стадии. Диагноз Лю Сяобо был поставлен еще 23 мая, он был переведен в больницу города Шэньян провинции Ляонин после того, как его запрос на прохождение лечения вне исправительного учреждения был одобрен. Нобелевская премия мира была присуждена Лю Сяобо в 2010 году за "длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае". "Политическое убийство: общественность разгневана после того, как очень больной китайский лауреат Нобелевской премии отпущен из тюрьмы", — пишет Guardian.

Останки Сальвадора Дали эксгумируют

Мировые СМИ (New York Post, Guardian, Telegraph, Washington Post, HuffPost, Independent) пишут про решение судьи Мадрида, которая постановила эксгумировать останки знаменитого художника Сальвадора Дали для установления отцовства. Таким образом, она удовлетворила иск жительницы Жироны, "ясновидящей" Пилар Абель Мартинес, которая утверждает, что Дали ее отец. Сальвадор Дали умер 23 января 1989 года на 85-м году жизни.

Он завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди, поэтому тело Дали замуровано в полу одной из комнат театра-музея Дали в городе Фигерас. Пилар Абель Мартинес родилась в 1959 году в городе Фигерас. Якобы у ее матери была тайная связь с художником в Порт-Лигат (провинция Жирона), где она работала в доме одной из местных семей. Как пишут СМИ, адвокат Абель заявил, что дата эксгумации еще не назначена, но "это может произойти уже в июле".