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    Фотоленты

    Знаменитой Джине Лоллобриджиде – 90

    (обновлено: )36120
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    TIZIANA FABI / AFP
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    REUTER POOL / AFP
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    INTERCONTINENTALE / AFP
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    AFP
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    ANDRE DURAND / AFP
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    INP / AFP
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    AFP
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    AFP
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    HO / AFP
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    AFP PHOTO ERIC FEFERBERG
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    DOUG KANTER / AFP
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    VANINA LUCCHESI / AFP
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    PASCAL GUYOT / AFP
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    TIZIANA FABI / AFP
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    FERENC ISZA / AFP
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    AFP PHOTO PASCAL GUYOT PASCAL GUYOT / AFP
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    ERIC GAILLARD / POOL / AFP
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    DANIEL WILLAM / BELGA / AFP
    Итальянская актриса Джина Лоллобриджида
    JACK GUEZ / AFP

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    Во вторник, 4 июля, знаменитая итальянская актриса Джина Лоллобриджида празднует 90-летие.

    Кинозвезда родилась в городе Субьяко, в центре Италии в семье мастеров-мебельщиков. Кроме нее в семье было еще три дочери, Джулиана, Мария и Фернанда.

    В 1945 году ее семья переехала на окраины Рима, где Джина зарабатывала свои первые деньги как уличная художница – рисованием карикатур и шаржей. Тогда же она брала уроки оперного вокала и училась в театральном училище.

    Годом спустя Луиджина (таково полное имя актрисы) начала сниматься в кино в эпизодических ролях. В 1947-м заняла третье место на конкурсе красоты "Мисс Италия".

    В 1950-1951 годах Лоллобриджида, уже под именем Джина, сыграла главные женские роли в трех итальянских фильмах. Но подлинная всемирная слава пришла к ней после роли красавицы Аделины в картине французского кинорежиссера Кристиана-Жака "Фанфан-тюльпан", где ее партнером был Жерар Филип. 

    Лоллобриджида снималась в кино до 1997 года, хотя основная артистическая карьера была прервана ею еще в 1973 году. За 50 лет она сыграла более чем в 60 фильмах – в Европе и США – больше половины из них были сняты в 50-е годы. Одной из самых ярких ее ролей была Эсмеральда в "Соборе Парижской Богоматери" (1956) режиссера Жана Деланнуа.

    В 70-е годы Лоллобриджида стала профессиональным фотографом, выпустила несколько альбомов – в том числе, "Моя Италия" и "Дети и животные". 

    В последние годы актриса живет одна на своей роскошной вилле под Римом.


    Джина единственный раз была замужем: в 1949-м, до международного признания, она сочеталась браком с югославским врачом Милко Скофичем. В 1957-м, когда Лоллобриджида уже была мировой знаменитостью, у них родился сын, названный Милко. В 1971-м супруги развелись, а в 1979-м бывший муж актрисы погиб в автокатастрофе. Другой семьи у Джины не было.

    Актриса была удостоена множества наград, является великим офицерои ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", кавалером ордена Почетного легиона, офицером ордена Искусств и литературы.
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