Знаменитой Джине Лоллобриджиде – 90

Во вторник, 4 июля, знаменитая итальянская актриса Джина Лоллобриджида празднует 90-летие.





Кинозвезда родилась в городе Субьяко, в центре Италии в семье мастеров-мебельщиков. Кроме нее в семье было еще три дочери, Джулиана, Мария и Фернанда.





В 1945 году ее семья переехала на окраины Рима, где Джина зарабатывала свои первые деньги как уличная художница – рисованием карикатур и шаржей. Тогда же она брала уроки оперного вокала и училась в театральном училище.





Годом спустя Луиджина (таково полное имя актрисы) начала сниматься в кино в эпизодических ролях. В 1947-м заняла третье место на конкурсе красоты "Мисс Италия".





В 1950-1951 годах Лоллобриджида, уже под именем Джина, сыграла главные женские роли в трех итальянских фильмах. Но подлинная всемирная слава пришла к ней после роли красавицы Аделины в картине французского кинорежиссера Кристиана-Жака "Фанфан-тюльпан", где ее партнером был Жерар Филип.





Лоллобриджида снималась в кино до 1997 года, хотя основная артистическая карьера была прервана ею еще в 1973 году. За 50 лет она сыграла более чем в 60 фильмах – в Европе и США – больше половины из них были сняты в 50-е годы. Одной из самых ярких ее ролей была Эсмеральда в "Соборе Парижской Богоматери" (1956) режиссера Жана Деланнуа.





В 70-е годы Лоллобриджида стала профессиональным фотографом, выпустила несколько альбомов – в том числе, "Моя Италия" и "Дети и животные".





В последние годы актриса живет одна на своей роскошной вилле под Римом.









Джина единственный раз была замужем: в 1949-м, до международного признания, она сочеталась браком с югославским врачом Милко Скофичем. В 1957-м, когда Лоллобриджида уже была мировой знаменитостью, у них родился сын, названный Милко. В 1971-м супруги развелись, а в 1979-м бывший муж актрисы погиб в автокатастрофе. Другой семьи у Джины не было.





Актриса была удостоена множества наград, является великим офицерои ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", кавалером ордена Почетного легиона, офицером ордена Искусств и литературы.