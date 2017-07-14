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    В мире

    Трамп похвалил физическую форму первой леди Франции

    (обновлено: )25
    Комплименты Трампа, которого ранее обвиняли в неуважительном отношении к женщинам, и на этот раз вызвали критику некоторых пользователей социальных сетей.
    Визит президента США Д. Трампа в Париж
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп во время визита в Париж с похвалой отозвался о физической форме французской первой леди Брижит Макрон.

    На видеозаписи, размещенной в Facebook президента Эммануэля Макрона видно, как первые лица США и Франции беседуют со своими супругами после приема в Доме инвалидов. "Вы в такой хорошей форме", — говорит Трамп, поворачиваясь к 64-летней Брижит Макрон. Он повторяет ремарку французскому лидеру, и вновь обратившись к женщине, называет ее "прекрасной".

    Комплименты Трампа, которого ранее обвиняли в неуважительном отношении к женщинам, и на этот раз вызвали критику некоторых пользователей социальных сетей.

    Визит президента США Д. Трампа в Париж
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В гостях у Макрона. Визит Трампа в Париж

    "Господин Трамп, женщины не хотят слушать непрошенные замечания по поводу того, что вы думаете об их теле", — написала, в частности, режиссер-документалист и актриса Джен Сибел Ньюсом в своем микроблоге в Twitter.

    Внимание наблюдателей также привлекло неуклюжее приветствие в самом начале визита, когда Трамп и первая леди Франции не с первого раза смогли соединить руки для рукопожатия.

    Трамп в сопровождении супруги Меланьи прибыл в Париж 13 июля с двухдневным рабочим визитом.

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