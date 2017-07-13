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    В мире

    Трамп и Макрон обсудили Украину

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    По словам Трампа, они с его французским коллегой обсудили много тем, включая режим прекращения огня в Сирии, Украину, кратко затронули Парижское соглашение.
    Дональд Трамп и Эммануэль Макрон
    @leJDD

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Украине, сообщил американский президент на пресс-конференции в Елисейском дворце в Париже.

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    "Но мы обсуждали много дел сегодня, включая режим прекращения огня в Сирии, и мы обсуждали Украину, мы обсудили много разных тем. Мы кратко затронули Парижское соглашение, и мы увидим, что будет дальше", — сказал Трамп.

    Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна перестать дестабилизировать Украину и поддерживать иранский и сирийский режимы.

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