Трамп и Макрон обсудили Украину

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Украине, сообщил американский президент на пресс-конференции в Елисейском дворце в Париже.

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"Но мы обсуждали много дел сегодня, включая режим прекращения огня в Сирии, и мы обсуждали Украину, мы обсудили много разных тем. Мы кратко затронули Парижское соглашение, и мы увидим, что будет дальше", — сказал Трамп.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна перестать дестабилизировать Украину и поддерживать иранский и сирийский режимы.