Выборы во Франции: партия Макрона красиво сыграла и победила – политолог

Eric FEFERBERG / AFP

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Партия президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, Республика!" набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов во французский парламент. Поддержка этой партии составила 28%.

На втором месте оказалась правоцентристская партия "Республиканцы", которая набрала почти 16% голосов. Далее по списку идут партии правый "Национальный фронт" под руководством Марин Ле Пен – 13%, левая "Непокоренная Франция" – 11%, левоцентристская "Социалистическая партия" – 7%.

Второй решающий тур состоится 18 июня. По его результатам победит тот, кто наберет большинство голосов.

Стоит ли ждать победы партии Эммануэля Макрона и что это будет означать для Украины, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог-международник Антон Кучухидзе.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки показники були очікуваними?

– Такої значної переваги ще на початку травня не очікували, тому що за соціологією від третього травня був максимум місць, за який партія "Вперед, Республіка!" могла отримати 286 місць.

А зараз вже за десять днів до виборів і за результатами першого туру соціологія показує, що будуть мінімум 350 місць і навіть деяка соціологія показує, що до 400 місць вдасться президентській партії отримати після другого туру.

Тому значний прогрес зроблено і зараз ні в кого немає сумнівів, що не просто більшість, а абсолютна більшість в парламенті буде якраз пропрезидентською.

Такі зміни, це вплив політики нового президента Франції?

– Тут є декілька факторів. Перший фактор — це те, що сприйняття нового президента базується якраз на почуттях населення відповідно до результатів президентських виборів. Тобто цей, скажімо, наслідок є. Він діє і, зрозуміло, що він спрацював. Це перший аспект.

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Другий аспект — це те, що пану Макрону та його команді вдалося розколоти дві традиційні партії. Тобто це перші парламентські вибори, коли ми не побачимо французьку класику республіканці проти соціалістів. Йому вдалося притягнути невдоволених республіканців до своєї партії.

Також йому вдалось притягнути опозиційних лівих соціалістів. При цьому він не взяв до свого уряду колишніх міністрів, які були в Кабміні Франсуа Олланда і тим самим йому вдалось розколоти як республіканську, так і соціалістичну партії і якраз ця вміла гра, стратегія на електоральному полі, причому двох партій, якраз дає йому змогу отримати такий результат.

Навіть за соціологією система виборів в другому турі показує, що якщо виходить кандидат від пана Макрона, від президентської партії проти кандидата від республіканців, то 74% соціалістів будуть голосувати за президентську партію і якщо, наприклад, кандидат президентський проти соціалістів 64% голосів республіканців відходить президентській партії.

Тобто ось ця вміла стратегія на додаток до тієї програми, яка була озвучена під час першого місяця президентства і те, що він позиціонує себе як лідер великої Франції і він пішов на велике протиріччя з президентом Дональдом Трампом і відстоює принципову позицію по ряду міжнародних питань.

Це все сприяло якраз створенню такого іміджу і сприянню такого результату, бо про практичний результат навіть він сам говорив, що він не вірить про перші сто днів президентства, що можна показати результат. Тим не менше, народ Франції йому дає значний карт-бланш. В нього повна вертикаль влади буде після другого туру.

Якщо у Макрона не буде більшості у французькому парламенті, наскільки ситуація зміниться?

– Як ми зазначили за соціологією, більшість в нього все ж таки буде. Наскільки принципова наявність більшості? Справа в тому, що Франція є змішаною республікою, президентсько-парламентською і, тим не менше, рішення уряду та законопроекти мають проходити затвердження парламентом.

Тому якраз те, що він президент, сформував Кабмін і в нього буде парламент, це дозволяє йому повноцінно реалізовувати все те, що він обіцяв. Як це йому вдасться — це лише покаже час і професіоналізм його команди. Тим не менше в нього зараз не буде жодних перепон для того, щоб реалізовувати те, що він обіцяв, а наобіцяв він достатньо актуальні речі: зміну трудового кодексу, зменшення податків для бізнесу з 33% до 25% та боротись з низьким економічним розвитком. Тому маючи парламентську більшість, він це все зможе реалізувати.

На вашу думку, вибори у Франції до парламенту якимось чином вплинуть на стосунки Франції та України?

– Так, в цілому можна казати про те, що остаточно після другого туру можемо це констатувати. Зараз можемо спрогнозувати те, що позиція Франції по українському питанню не зміниться, по відношенню до Росії теж не зміниться. Тобто санкції будуть зберігатись проти Росії до повноцінного виконання мінських домовленостей, що актуально для України.

На превеликий жаль, ми маємо дуже мало інформації від нового МЗС Франції. Норманський формат підтверджено. Франція виступає за і проведення зустрічей лідерів норманського формату і скоріш за все позиція Франції не зміниться щодо того, що політичні та безпекові аспекти мінських домовленостей мають виконуватись одночасно і паралельно.

А це, скажімо, буде актуалізувати питання щодо просування Україною якраз таки по законодавчих ініціативах, які прописані в мінських домовленостях і які стосуються лише української сторони — це і певний статус для окремих районів сьогодні непідконтрольних, так питання виборів тощо. Тобто скоріш за все, Франція від цієї позиції не буде відходити.

Є думки стосовно того, коли відбудеться зустріч Еммануеля Макрона та Петра Порошенка і якими будуть найголовніші теми?

– Наразі говорити про дати дуже важко, враховуючи те, що можемо аналогію провести, коли представники влади обіцяли, що буде зустріч в лютому президента Порошенка та пана Трампа. Вона не відбулась, тому гадати не потрібно.

Однак що ми точно можемо сказати, які питання будуть — це, зрозуміло, мінські домовленості, норманський формат, в першу чергу, питання миру і стабільності в Україні і другий головний напрямок, який буде — це економічне співробітництво.

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Ранее политолог-международник Владимир Воля в эфире "ГС" заявил, что после победы Макрона на президентских выборах внешняя политика Франции не изменится.

А директор Международного института демократий Сергей Таран в эфире "ГС" заявил, что в лице нового президента Франции Украина получила союзника, который будет продолжать внешнюю политику предыдущего президента.