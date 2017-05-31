Кабинет Макрона: первый скандал - обвинение в коррупции

РИА Новости Украина

7 июня Хранитель печатей, министр юстиции Франции Франсуа Байру представит вновь назначенному Совету министров Закон по укреплению общественной морали. Принятие закона – одно из главных преобразований из политической программы Эммануэля Макрона.

Однако первым скандалом, пошатнувшим новое правительство, стало "Дело Феррана" — Ришара Феррана (Richard Ferrand), министра сплочения территорий Франции — обличающее нарушение свежеиспеченным министром ряда норм политической этики.

Параллельно, против Франсуа Байру идет судебное разбирательство, связанное с его предыдущим постом мэра города По. Он обвиняется в диффамации.

Ситуацию Sputnik комментирует Режиc де Кастельно (Régis de Castelnau), партнер в юридической фирме "CABINET DE CASTELNAU", кавалер Почетного легиона: "Нужно знать, что во Франции политическим руководителям очень мало платят. Они действительно мало получают, учитывая ту работу, которую они делают, учитывая важность занимаемых ими постов.

Так что они занимаются тем, что я называю "левачить", то есть стараются подзаработать там, где только можно, и т.д. и т.п.

Вы знаете, что сделал Ферран помимо того, что провернул операцию, позволившую его семье заработать 600 тысяч безо всякого риска и, не потратив ни гроша? Когда он уходил из страховой компании "Mutuelles de Bretagne", он был членом регионального совета, получал 2 тысячи евро плюс 7 тысяч евро в качестве парламентария. И, несмотря на это, он сделал так, что в течение четырех лет "Mutuelles de Bretagne", откуда он ушел, выплачивала ему деньги как консультанту. Не очень большие деньги – 1 250 евро – но людей это справедливо возмущает.

Есть такое выражение: ласковый теленок двух маток сосет. Он должен вести себя правильно! Французские политики посредственные, потому что лучшие в политику не идут. Это нудная мало оплачиваемая работа, но меня не слушают, когда я об этом говорю".

Мнение Александра Ру (Alexandre Roux), секретаря партии "Республиканцы" в департаменте Изер: "Как мы видим, дело Фийона и дело Феррана не получило одинаковую огласку. Одним читают мораль, а другим — нет. Можно сказать, что налицо разница в подходе. Почему – я не знаю, но можно задать себе вопрос: почему с Ферраном обращаются не так как с Фийоном?

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Мы видим, что одновременно с делом Феррана всплыло дело Байру. Кто-то должен продвигать закон о морализации политической жизни – потому что такой закон нужен – но этот человек должно быть безукоризненно честен, нужно чтобы его, ни в чем нельзя было упрекнуть. А что мы видим? Человек, который должен продвигать этот законопроект, не безупречен. Ему предъявлено обвинение в клевете, не очень тяжком, но наказуемом правонарушении.

Против Франсуа Фийона ополчились все СМИ, несмотря на презумпцию невиновности. Я вижу, что презумпция невиновности не очень-то работала, когда речь шла о Франсуа Фийоне, а когда речь зашла о Ферране, тут же заговорили о презумпции невиновности. Я не знаю, бросает ли это тень на новое правительство, но Феррану нужно самому задать себе вопрос, может ли он оставаться в правительстве или нет.

Думаю, что на вопрос о том, может ли Ферран остаться в правительстве, ответят избиратели, проголосовав на парламентских выборах в июне".