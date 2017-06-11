Мэй сообщила, что во вторник встретится с Макроном

КИЕВ, 11 июн – РИА Новости Украина. Британский премьер-министр Тереза Мэй объявила, что во вторник посетит Францию, где встретится с французским президентом Эммануэлем Макроном.

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"Во вторник я встречаюсь во Франции с Эммануэлем Макроном", — сказала Мэй в предзаписанном телевизионном клипе, в котором она объясняет, что возвращается к нормальной работе после парламентских выборов, завершившихся для нее не лучшим образом.

Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 8 июня всего 318 мандатов — на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на 8 меньше, чем нужно для абсолютного большинства.

В результате выборы, которые Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста. Тем не менее Мэй планирует начать переговоры по выходу Британии из ЕС в срок, то есть 19 июня.