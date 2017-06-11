наверх
12.06.201700:35
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Мэй сообщила, что во вторник встретится с Макроном

    Тема:

    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit (497)

    (обновлено: )7
    Согласно заявлению британского премьер-министра Терезы Мэй, во вторник она встретится во Франции с Эммануэлем Макроном. В телевизионном ролике она объяснила, что возвращается к нормальной работе после парламентских выборов, завершившихся для нее не лучшим образом.
    Тереза Мэй заявила о получении разрешения на формирование кабинета министров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 июн – РИА Новости Украина. Британский премьер-министр Тереза Мэй объявила, что во вторник посетит Францию, где встретится с французским президентом Эммануэлем Макроном.

    Флаг Великобритании на фоне часов Биг Бен в Лондоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Великобритания в предвкушении "мягкого" Brexit

    Читайте также: Европа перед выбором: газ из США или контракты с "Газпромом"

    "Во вторник я встречаюсь во Франции с Эммануэлем Макроном", — сказала Мэй в предзаписанном телевизионном клипе, в котором она объясняет, что возвращается к нормальной работе после парламентских выборов, завершившихся для нее не лучшим образом.

    Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 8 июня всего 318 мандатов — на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на 8 меньше, чем нужно для абсолютного большинства.

    В результате выборы, которые Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста. Тем не менее Мэй планирует начать переговоры по выходу Британии из ЕС в срок, то есть 19 июня.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пункт пропуска после вступления в силу безвиза Украины с ЕС
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Тереза Мэй заявила о получении разрешения на формирование кабинета министров
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Рабочий на газораспределительной станции
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко