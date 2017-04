Мировая пресса: выборы в Великобритании, ошибка военных США

РИА Новости Украина

Досрочные выборы в Британии. Многие ведущие СМИ (Guardian, Independent, Telegraph, Times, Financial Times, Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, New York Times и другие) пишут о том, что во вторник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о намерении провести досрочные парламентские выборы для укрепления правительства при реализации стартовавшей в конце марта процедуры выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Как пишут СМИ, в среду парламент Великобритании обсудит предложение Мэй о проведении 8 июня внеочередных всеобщих выборов, по результатам которых будут сформированы новый состав палаты общин и кабинет министров. Как ожидается, парламентарии поддержат премьера, так как об одобрении решения Мэй заявили как ее однопартийцы, так и политические оппоненты — лейбористы и шотландские националисты.

Объявление о новых выборах стало неожиданностью для всех. Ранее Мэй говорила, что не намерена проводить выборы до 2020 года, даже несмотря на то, что нынешний кабинет был сформирован на партийном голосовании после отставки предыдущего премьера Дэвида Кэмерона летом 2016 года.

Как пишет газета Wall Street Journal, "неожиданные выборы 8 июня нацелены на то, чтобы укрепить позиции Мэй" в переговорах по отделению страны от ЕС.

"Нам нужны всеобщие выборы и нам они нужны сейчас, так как в данный момент у нас есть единственный шанс сделать это, пока ЕС согласовывает свою позицию на переговорах и пока детальные переговоры не начались", — приводит газета Guardian слова Мэй.

США рассматривает возможность перехвата ракет КНДР во время испытаний. Военные США рассматривают возможность сбивать ракеты КНДР во время испытаний, чтобы продемонстрировать силу Пхеньяну, пишет газета Guardian со ссылкой на два источника.

Как пишет издание, на фоне возросшего напряжения в связи с ракетными испытания КНДР Пентагон ищет пути надавить на страну в вопросе денуклеаризации. Министр обороны США Джеймс Мэттис уже проинформировал конгресс по этому вопросу, однако военные пока не приняли решения по поводу перехвата северокорейских ракет.

При этом источники газеты заявили, что американские военные не рассматривают использование зенитного ракетного комплекса THAAD, которое на своей территории размещает Южная Корея. Вместо этого военные США могут использовать установленные на кораблях системы раннего предупреждения "Иджис" (Aegis).

Также отмечается, что американские военные могут попытаться убедить Японию использовать имеющиеся у страны возможности противоракетной обороны. Один из американских чиновников заявил газете, что военные обсуждали возможность сбить ракеты КНДР до встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином во Флориде.

По мнению экспертов и бывших чиновников, перехват ракет КНДР во время испытаний может привести к эскалации, которую Вашингтон будет не в состоянии контролировать. Они отметили, что такая ситуация может иметь потенциальные разрушительные последствия для союзников США — Южной Кореи и Японии.

"Я бы беспокоился о том, что он (лидер КНДР Ким Чен Ын) будет чувствовать необходимость отреагировать с надлежащей силой, так как он не захотел бы показаться слабым", — заявил бывший представитель Пентагона Абрахам Денмарк.

Предотвращенный теракт во Франции. Большинство западных СМИ (Guardian, Financial Times, Independent, Telegraph, USA Today, New York Times и другие) пишут о предотвращенном теракте во Франции.

Как сообщают издания, утром во вторник в Марселе на юге Франции были задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта, который планировался на завершающем этапе президентской гонки во Франции. Двое молодых людей — Махидин М. и Клеман Б. были известны французским спецслужбам. При обыске у них была обнаружена фотография, на которой запечатлен автомат, патроны, газета с изображением кандидата в президенты Франсуа Фийона и флаг террористической группировки ИГ.

Министр внутренних дел Франции Маттиас Фекль заявил, что "жестокий теракт во Франции должен был произойти в ближайшие дни". Как пишет газета Financial Times со ссылкой на прокурора, точной цели готовящейся атаки, а также даты ее проведения пока не удалось установить. Также сообщается, что службы безопасности кандидатов в президенты Франции — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона получали ориентировки на задержанных по подозрению в подготовке теракта.

Газета Telegraph, в свою очередь, отмечает, что задержание подозреваемых стало возможных благодаря наводке британских спецслужб.

Транслировавший убийство на Facebook мужчина покончил с собой. Многие СМИ (Washington Times, Washington Post, New York Daily News, Independent, Telegraph) пишут о том, что мужчина, транслировавший убийство в прямом эфире в социальной сети Facebook, покончил с собой после погони в американском штате Пенсильвания.

"Стив Стивенс был замечен сегодня утром сотрудниками полиции штата Пенсильвания в округе Эри. После непродолжительной погони Стивенс выстрелил и покончил с собой", - приводят издания заявление полиции штата.

Ранее сообщалось, что Стив Стивенс застрелил 74-летнего Роберта Гадвина в пасхальное воскресенье, когда тот возвращался домой после обеда с семьей. Стивенс вел прямую трансляцию убийства на Facebook и заявил, что ранее совершил еще несколько убийств.

Информация о них пока не нашла подтверждения. Как пишет газета Washington Times, определить местонахождение подозреваемого во многом помогла бдительность сотрудника ресторана быстрого питания "Макдоналдс" в городе Эри в штате Пенсильвания.

Как пишет издание, во вторник Стивенс подъехал на автомобиле к окошку ресторана и заказал еду. Когда он отъехал к другому окошку, чтобы получить заказ, сотрудник ресторана позвонил в службу 911 и сообщил о местонахождении подозреваемого, заявил менеджер "Макдоналдса" Том Дачарм. Сотрудникам ресторана также удалось выиграть немного времени для полиции, сообщив Стивенсу, что ему придется немного подождать заказа.

Основатель Facebook Марк Цукерберг во время выступления во вторник пообещал работать над тем, чтобы социальная сеть не использовалась для пропаганды таких ужасных поступков, как убийство пожилого мужчины в Огайо.

"Мы продолжим делать все возможное, чтобы предотвратить подобные трагедии", - заявил Цукерберг.

Ударная группа кораблей ВМС США все еще далека от КНДР. Военные США признали во вторник, что авианосец "Карл Винсон", о выдвижении которого к берегам Корейского полуострова заявил на прошлой неделе президент США Дональд Трамп, пока еще находится далеко от Кореи.

Авианосец "Карл Винсон" направляется в западную часть Тихого океана после сокращения срока учений с австралийским флотом, говорится в заявлении Тихоокеанского командования ВС США. Как сообщила газета Defense News, "Карл Винсон" пока что находится неподалеку от Австралии, примерно за 3,5 тысячи морских миль от Корейского полуострова. Ранее американские военные не комментировали местонахождение авианосца.

Президент Трамп заявил в конце прошлой недели, что отправил к корейским берегам "армаду", в составе которой ударная авианосная группа и стратегические подводные лодки. Высокопоставленный представитель Белого дома заявил газете Wall Street Journal, что в Белом доме получили неточную информацию от Пентагона о местонахождении авианосца. Другой сотрудник администрации также обвинил Пентагон в ошибочном информировании Белого дома и заявил, что в военном ведомстве поняли свою ошибку только во вторник.