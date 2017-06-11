На выборах во Франции лидирует партия Макрона - МВД

Eric FEFERBERG / AFP

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. На выборах в Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции лидирует движение "Вперед, республика". Об этом свидетельствуют первые данные МВД, которое отвечает за организацию голосования и подведение его итогов.

Движение создано президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Согласно первым данным, кандидаты движения Макрона получают по стране 26,6% голосов. Крупнейшая оппозиционная партия "Республиканцы" набирает 16,4% голосов, "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 14,4%, "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 10,2%, а бывшая правящей "Социалистическая партия" — только 7,3%.

Между тем, результаты лишь в общих чертах отражают всю картину: выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в одномандатных округах. Для победы в первом туре претенденту нужно набрать более 50% голосов. Там, где этого не произойдет, неделю спустя пройдет второй тур голосования, где будет достаточно простого большинства.

Ранее сообщалось, что в воскресенье во Франции открылись избирательные участки, на которых гражданам предстоит проголосовать в первом туре выборов в парламент страны. Французским избирателям нужно выбрать 577 депутатов нижней палаты парламента — Национального собрания страны из более, чем 7,8 тысячи претендентов.