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    Charlie Hebdo нарисовал Макрона в виде щенка, кусающего Путина

    (обновлено: )55670
    На новой карикатуре сатирического журнала нарисован одетый в строгий костюм российский президент России Владимир Путин, в руку которого вцепилась собака с головой президента Франции Маннуэля Макрона.
    Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
    GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Сатирический еженедельник Charlie Hebdo нарисовал карикатуру на встречу президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона.

    Встреча лидеров двух стран состоялась в минувший понедельник в Версале.

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    На рисунке с заголовком "Макрон принял Путина", напечатанном на страницах свежего номера издания, запечатлен одетый в строгий костюм российский лидер, в руку которого вцепилась собака с головой Макрона.

    РИА Новости РИА Новости/ Виктория Иванова
    Charlie Hebdo изобразил Макрона щенком, кусающим Путина

    "Лежать на месте", — говорит Путин красноглазому существу.

    Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после череды терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.

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