наверх
12.06.201703:36
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    "Вперед, республика" Макрона одержала верх в первом туре выборов

    Тема:

    Макрон - новый президент Франции (243)

    5
    За кандидатов от "Вперед, республики" проголосовали 28,21% избирателей. Далее следует правоцентристская партия "Республиканцы", правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона и левоцентристская "Социалистическая партия".
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Центристское движение "Вперед, республика" президента Франции Эммануэля Макрона одержало верх в первом туре выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента), прошедших в воскресенье при рекордно низкой явке — голосовать пришли меньше половины избирателей (48,71%), свидетельствуют окончательные данные министерства внутренних дел.

    Президент Франции Франсуа Макрон и президент России Владимир Путин в Версале
    REUTERS Alexander Zemlianichenko
    Макрон сделал заявку на лидерство в ЕС - Кирюхин

    Читайте также: Кабинет Макрона: первый скандал — обвинение в коррупции

    В целом по стране за кандидатов от "Вперед, республики" проголосовали 28,21% избирателей. Далее следует правоцентристская партия "Республиканцы" — 15,77%, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 13,20%, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 11,02% и бывшая правящей левоцентристская "Социалистическая партия" — 7,44%.

    Между тем, выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в 577 одномандатных округах. Для победы в первом туре каждому из претендентов нужно набрать более 50% голосов. В подавляющем большинстве округов этого не произошло — победители определятся неделей спустя во втором туре голосования, где будет достаточно простого большинства.

    Ожидается, что по итогам выборов движение Макрона может получить около 70% депутатских мест.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сотрудник пограничной службы проводит паспортный контроль в аэропорту "Киев"
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Тереза Мэй заявила о получении разрешения на формирование кабинета министров
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Рабочий на газораспределительной станции
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко