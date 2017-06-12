"Вперед, республика" Макрона одержала верх в первом туре выборов

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Центристское движение "Вперед, республика" президента Франции Эммануэля Макрона одержало верх в первом туре выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента), прошедших в воскресенье при рекордно низкой явке — голосовать пришли меньше половины избирателей (48,71%), свидетельствуют окончательные данные министерства внутренних дел.

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В целом по стране за кандидатов от "Вперед, республики" проголосовали 28,21% избирателей. Далее следует правоцентристская партия "Республиканцы" — 15,77%, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 13,20%, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 11,02% и бывшая правящей левоцентристская "Социалистическая партия" — 7,44%.

Между тем, выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в 577 одномандатных округах. Для победы в первом туре каждому из претендентов нужно набрать более 50% голосов. В подавляющем большинстве округов этого не произошло — победители определятся неделей спустя во втором туре голосования, где будет достаточно простого большинства.

Ожидается, что по итогам выборов движение Макрона может получить около 70% депутатских мест.