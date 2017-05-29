Пустая трата денег. Госдеп сократил финансирование зарубежных ведомств

РИА Новости Украина

Госдеп сократил финансовую помощь иностранных ведомств и некоторым государствам. Ситуацию Sputnik прокомментировал Майкл О‘Хэнлон (Michael O'Hanlon), старший научный сотрудник Центра по безопасности и разведке в XXI веке и глава программы по исследованию международных отношений при Институте Брукингса.

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" Президент США может просить от Конгресса всё, что захочет. В свою очередь, Конгресс его запрос или предложения выполнять никоим образом не обязан. Согласно Конституции США, право принять решение о бюджете закреплено за законодательной властью. После войны во Вьетнаме и Уотергейтского скандала, Конгресс США попросил президента предоставлять проект бюджета, который служит отправной точкой в работе над бюджетом страны. Но право составлять законопроекты о бюджетных ассигнованиях принадлежит только Конгрессу, президент такие документы может только подписать или наложить на них вето. Это преимущество, да, но повторюсь, составлять такие законопроекты он не может. Так что речь идет об очень приблизительном черновике, или скорей даже наброске. пресс-служба ЦАХАЛа "Можжевеловый сокол": учения ВВС Израиля и США

Что же касается рекомендаций о значительных сокращениях, как программы военных грантов, так и прочих, скажем, финансирования Госдепа или защиты окружающей среды, – Конгресс, скорей всего, будет выступать решительно против. Это во-первых. Во-вторых, как вы знаете, во многих странах, не только в США, отношение общественности к программам военной помощи другим государствам очень противоречивое. Некоторые считают, что такие программы – пустая трата денег, и что режимы-получатели этой помощи не настолько разделяют наши интересы, как мы бы хотели. Другими словами, это невыгодные инвестиции. Конечно же, определённая доля правды в этих заявлениях есть: некоторые страны используют эту помощь ненадлежащим способом. Процесс сам по себе довольно противоречивый: с одной стороны, чиновники хотят оказать щедрую помощь союзникам, а с другой – найти возможность сэкономить, так что в небольших сокращениях особой проблемы нет.

Конкретно в этом же случае проблема есть, и заключается она как раз в масштабах сокращений и количестве стран, которые лишатся субсидий. Приведу вам пример. В списке есть Колумбия. Как вы знаете, власти страны недавно подписали мирное соглашение с повстанческой группировкой FARC. Сейчас идёт разговор о том, что Вашингтон будет оказывать Боготе ограниченную поддержку в реализации этого мирного соглашения. Это очень хорошая инвестиция в обеспечение безопасности в нашей собственной стране. Если программу помощи приостановят, то вы невольно задаётесь вопросом, есть ли логика в действиях Белого Дома. Я надеюсь, что Конгресс отклонит эти сокращения".