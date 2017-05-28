США направили третий авианосец для сдерживания КНДР - СМИ

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. США направили в Тихоокеанский регион третью авианосную группу для сдерживания КНДР, сообщила в субботу на своем сайте компания "Голос Америки".

По ее данным "авианосец Nimitz присоединится к авианосцам Carl Vinson и Ronald Reagan". Речь идет о западной части Тихого океана.

"В мирное время редко случается, что ВМС США размещают сразу три авианосца в одном регионе", — говорится в сообщении.

Ранее ВМС США сообщили, что группа в составе авианосца Nimitz и военных кораблей Kidd и Shoup будет размещена в Тихом океане впервые с 2013 года. Она буде дислоцирована в регионе с 1 июня.

В воскресенье южнокорейские военные заявили о том, что КНДР осуществила пуск баллистической ракеты с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. По оценкам южнокорейских военных, ракета средней дальности принадлежала к типу "Пуккыксон-2" и пролетела около 500 километров. Она упала в Японское море в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны Японии.