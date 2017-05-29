В США спецназовец погиб во время выступлений из-за нераскрывшегося парашюта

По данным телеканала ABC, во время мероприятия по случаю недели флота военнослужащие американских ВМС демонстрировали прыжки с парашютом. Однако у одного из солдат не раскрылось снаряжение, и ему пришлось отстегнуть экипировку, чтобы упасть в воду, а не на жесткую поверхность.

— Stacey Sager (@staceysager7) 28 травня 2017 р.

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Пострадавшего доставили в госпиталь, где он скончался от травм, несовместимых с жизнью. В сети размещено видео, как часть парашюта военнослужащего падает на асфальт, однако самого погибшего на кадрах не видно.