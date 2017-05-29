наверх
29.05.201705:12
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    В США спецназовец погиб во время выступлений из-за нераскрывшегося парашюта

    (обновлено: )15
    Военнослужащий элитного подразделения ВМС США скончался в больнице в результате повреждений, полученных при инциденте с нераскрывшимся парашютом.
    Канал ABC на Youtube

    По данным телеканала ABC, во время мероприятия по случаю недели флота военнослужащие американских ВМС демонстрировали прыжки с парашютом. Однако у одного из солдат не раскрылось снаряжение, и ему пришлось отстегнуть экипировку, чтобы упасть в воду, а не на жесткую поверхность.

    Смотрите также: В Нацгвардии показали, как силовики прыгают с парашютом на воду

    Пострадавшего доставили в госпиталь, где он скончался от травм, несовместимых с жизнью. В сети размещено видео, как часть парашюта военнослужащего падает на асфальт, однако самого погибшего на кадрах не видно.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Под Киевом во двор бизнесмена бросили гранату
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 на Сицилии: итоги