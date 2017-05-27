Пашинский: США и Европа рекомендовали не воевать из-за Крыма

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Представители США и Европы в 2014 году рекомендовали Украине не идти на вооруженный конфликт с РФ и не объявлять военное положение, заявил тогдашний и.о. главы Администрации президента Сергей Пашинский в эфире канала "112 Украина".

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"Американцы и европейцы рекомендовали нашему государству не идти на вооруженный конфликт с РФ и не объявлять военное положение", — сказал Пашинский.

Пашинский также прокомментировал слова экс-министра внутренних дел и экс-главы Совета министров Крыма Анатолия Могилева о том, что СНБО в 2014 году отказался от каких-либо действий по удержанию Крыма.

"Где-то числа 25 мне звонил Могилев и говорит: "Я вас информирую, что у меня в приемной уже сидят офицеры ФСБ". Я говорю: "Ты же не первый год управляешь Кабмином Крыма. Так дай команду СБУшникам и МВДшникам их арестовать и привези их ко мне". Он говорит: "Вы что, смеетесь?". А сейчас он рассказывает, что надо было дать команду. Так дай, у тебя в подчинении были все эти люди", — сказал экс-глава Администрации президента.

Он также заявил, что секретные документы из здания СБУ на улице Владимирской в ​​Киеве во время Майдана перевезли в Крым.

"Есть абсолютно официальные данные, все списки агентов, секретные уголовные дела из СБУ на Владимирской перевезли не в Донецк, а в Крым. Крым для них еще тогда был плацдармом", — сказал Пашинский.

Крым был присоединен к России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.