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    Пашинский: США и Европа рекомендовали не воевать из-за Крыма

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (123)

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    По словам и.о. главы Администрации президента Сергея Пашинского, американцы и европейцы рекомендовали Украине не идти на вооруженный конфликт с Россией и не объявлять военное положение.
    Сергей Пашинский. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Представители США и Европы в 2014 году рекомендовали Украине не идти на вооруженный конфликт с РФ и не объявлять военное положение, заявил тогдашний и.о. главы Администрации президента Сергей Пашинский в эфире канала "112 Украина".

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    "Американцы и европейцы рекомендовали нашему государству не идти на вооруженный конфликт с РФ и не объявлять военное положение", — сказал Пашинский.

    Пашинский также прокомментировал слова экс-министра внутренних дел и экс-главы Совета министров Крыма Анатолия Могилева о том, что СНБО в 2014 году отказался от каких-либо действий по удержанию Крыма.

    "Где-то числа 25 мне звонил Могилев и говорит: "Я вас информирую, что у меня в приемной уже сидят офицеры ФСБ". Я говорю: "Ты же не первый год управляешь Кабмином Крыма. Так дай команду СБУшникам и МВДшникам их арестовать и привези их ко мне". Он говорит: "Вы что, смеетесь?". А сейчас он рассказывает, что надо было дать команду. Так дай, у тебя в подчинении были все эти люди", — сказал экс-глава Администрации президента.

    Он также заявил, что секретные документы из здания СБУ на улице Владимирской в ​​Киеве во время Майдана перевезли в Крым.

    "Есть абсолютно официальные данные, все списки агентов, секретные уголовные дела из СБУ на Владимирской перевезли не в Донецк, а в Крым. Крым для них еще тогда был плацдармом", — сказал Пашинский.

    Крым был присоединен к России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

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