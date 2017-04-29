Блинов об улице Бандеры и инвестициях

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Одесский горсовет вернул названия ряду улиц, которые переименовал прошлый глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили в рамках декоммунизации. 56 топонимических объектов были переименованы в соответствии с прошлогодними рекомендациями историко-топонимической комиссии.

Прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело после принятия городским советом решения вернуть советские названия улицам и переулкам.

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У экономиста Андрея Блинова есть объяснение, почему в Украину не идут инвесторы — их пугает торжество крайностей.

"Свежая история с переименованиями в Одессе — типичное для Украины торжество крайностей. 1531 топоним одним махом при рэволюционэрэ переименовали. Тем же махом "контра" вернула взад…

Это громкая "тишина". Её деньги терпеть не могут, и поэтому (в том числе) всё хреново у нас с инвестициями. Вообще, конечно, по-правильному — городские референдумы. Глядь, и не будет улиц Ленина, Бандеры, Шухевича с Чапаевым в тех пунктах, где они никогда и не бывали. Найдутся свои, городские, герои. Которые строили, а не тудой-сюдой носились", — написал на своей странице в Facebook.