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    Блинов об улице Бандеры и инвестициях

    Тема:

    Обратная декоммунизация в Одессе (131)

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    История с переименованиями в Одессе — типичное для Украины торжество крайностей, именно поэтому в Украине все так плохо с инвестициями, считает экономический эксперт Андрей Блинов.
    Экономист, публицист, руководитель проекта Успешная страна Андрей Блинов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Одесский горсовет вернул названия ряду улиц, которые переименовал прошлый глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили в рамках декоммунизации. 56 топонимических объектов были переименованы в соответствии с прошлогодними рекомендациями историко-топонимической комиссии.

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    Прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело после принятия городским советом решения вернуть советские названия улицам и переулкам.

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    У экономиста  Андрея Блинова есть объяснение, почему в Украину не идут инвесторы — их пугает торжество крайностей.

    "Свежая история с переименованиями в Одессе — типичное для Украины торжество крайностей. 1531 топоним одним махом при рэволюционэрэ переименовали. Тем же махом "контра" вернула взад…

    Это громкая "тишина". Её деньги терпеть не могут, и поэтому (в том числе) всё хреново у нас с инвестициями. Вообще, конечно, по-правильному — городские референдумы. Глядь, и не будет улиц Ленина, Бандеры, Шухевича с Чапаевым в тех пунктах, где они никогда и не бывали. Найдутся свои, городские, герои. Которые строили, а не тудой-сюдой носились", — написал на своей странице в Facebook.

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