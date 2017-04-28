Хроника 27 апреля: дело о госизмене Геращенко, скандал с переименованием улиц в Одессе

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 28 апреля, появилась информация о том, что Прокуратура Крыма открыла уголовное дело против нардепа Антона Геращенко по факту возможного совершения им госизмены. В этот же день "Правый сектор" заблокировал раскраску Арки Дружбы народов в Киеве, а в Липецке началось массовое сокращение сотрудников Roshen. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

На Геращенко завели дело о госизмене

Прокуратура Крыма открыла уголовное дело против народного депутата Верховной Рады Антона Геращенко по признакам ч.1 ст.111 УК Украины по факту совершения государственной измены. Об этом сообщил журналист Владимир Бойко на своей странице в Facebook. По словам журналиста, речь идет о предложении Геращенко передать в аренду России Севастополь, которое он озвучил в 2015 году на своей странице в Facebook.

Суд запретил референдум по продаже сельхозземель

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что окружной административный суд Киева решил запретить проведение референдума по вопросу продажи сельскохозяйственных земель в Украине. Верховная Рада Украины в ноябре 2016 года продлила мораторий на продажу сельхозземель до 1 января 2018 года. Этот мораторий действует на Украине уже 14 лет. Украинские граждане опасаются, что в случае отмены моратория их земли могут за бесценок купить крупные бизнесмены.

Прокуратура Одессы возбудила дело из-за переименования улиц

Прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело после принятия городским советом решения вернуть советские названия улицам и переулкам, сообщает пресс-служба ведомства. Одесский городской совет в среду утвердил перечень улиц, названия которых подлежат новому переименованию. Утвержденный список является "ответом на распоряжение Саакашвили о переименовании улиц".

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Шествие в Киеве за трудовые права и достойную работу

В четверг, 27 апреля, в Киеве прошло Шествие за трудовые права и достойную работу. Шествие прошло по случаю Всемирного дня охраны труда и Дня международной солидарности трудящихся. Марш организовали Конфедерация свободных профсоюзов Украины при участии структурных подразделений, входящих в ее состав, а также общественных движений и студенческих организаций.

Институт нацпамяти приостанавливает легализацию польских памятников

Украинский институт национальной памяти инициировал приостановку выдачи разрешений на проведение работ по поиску захоронений и упорядочивание памятных мест Польши на территории Украины в связи с отсутствием реакции польских властей на уничтожение украинского памятника вблизи Перемышля. Как отмечается в сообщении, украинское законодательство в отношении польских памятников несовершенно, поэтому более 100 из них, построенных с момента независимости Украины, еще не прошли легализацию, поэтому они будут иметь статус нелегальных.

Власти Киева намерены объявить 2017-й годом УПА

В Киеве власти намерены текущий год объявить годом украинской революции и Украинской повстанческой армии. По данным пресс-службы КГГА, проект решения предусматривает поиск на территории столицы мест памяти, связанных с событиями Украинской революции и деятельностью Организации украинских националистов, и проведение мероприятий по их увековечению. Соответствующий документ разработан, поскольку в этом году исполняется 100 лет начала Украинской национальной революции 1917-1921 годов. Также в этом году отмечают 75-ю годовщину создания Украинской повстанческой армии.

"Правый сектор" заблокировал раскраску Арки Дружбы народов в Киеве

В центре Киева в четверг активисты "Правого сектора" и "Свободы" остановили работы по раскраске Арки Дружбы народов, сообщают СМИ, ссылаясь на слова спикера "Правого Сектора" Артема Скоропадского. По его мнению, такое украшение арки — это скрытая пропаганда ЛГБТ. В столице продолжаются работы по превращению Арки Дружбы народов в арт-инсталляцию Arch of Diversity ("Арка разнообразия"). Арку не красят — конструкцию оклеивают разноцветной бумагой, которую снимут сразу же после песенного конкурса.

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В Липецке началось массовое сокращение сотрудников Roshen

Плановый процесс закрытия производства на фабрике корпорации Roshen и сокращения всех сотрудников начался в Липецке, сообщил в четверг РИА Новости директор Липецкого городского центра занятости населения Олег Фирсов. По его словам, основной процесс сокращения продлится до конца июля. После этого на фабрике останутся порядка 30 человек, которые полностью закроют и законсервируют производство.

В Москве задержали экс-депутата Рады

Сотрудники полиции задержали в Москве бывшего депутата Верховной Рады Александра Шепелева. Задержание проводилось по запросу Интерпола. Ордер на арест бывшего нардепа был выписан Печерским районным судом Киева в сентябре 2014 года. Ранее Украина объявила Шепелева в международный розыск по подозрению в хищении госсредств в особо крупных размерах и покушении на убийство. Его арестовали в Венгрии, откуда экстрадировали на родину. Позднее Шепелев бежал из киевской больницы, где находился под охраной сотрудников СИЗО.

Побоище в парламенте Македонии

Демонстранты в четверг проникли в здание Собрания (парламента) республики после избрания спикером этнического албанца Талата Джафери и избили лидера оппозиции Зорана Заева и нескольких депутатов его Социал-демократического союза Македонии (СДСМ). Уточняется, что ранения в ходе инцидента с протестующими получили Заев, Дамьян Манчевски и албанский депутат Зиядин Села.

Именно 27 апреля 1773 года английский парламент принял "чайный акт", разрешавший находившейся на грани банкротства Ост-Индской компании ввезти в североамериканские колонии фактически беспошлинно полмиллиона фунтов чая. Это подрывало положение местных купцов-оптовиков, вело к монопольному положению компании на американском рынке и вызвало акции протеста колонистов. После принятых Великобританией жестких ответных мер вспыхнула война за независимость.