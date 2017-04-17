Следователи требуют лишить Ле Пен парламентского иммунитета

РИА Новости Украина

Французские следователи потребовали от Европарламента лишить иммунитета лидера партии Национальный фронт, кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен и другого члена Нацфронта Мари-Кристин Бутонне (Marie-Christine Boutonnet), сообщает 14 апреля агентство Франс-Пресс со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Следует отметить, что об этом было сообщено лишь сегодня, за несколько дней до президентских выборов, в то время как запрос о лишении Марин Ле Пен парламентского иммунитета был направлен в конце марта.

Находясь под защитой парламентского иммунитета, Марин Ле Пен отказалась в феврале и в марте явиться к следователю. Голосование о лишения иммунитета пройдет в парламенте Страсбурга через несколько месяцев после президентских выборов.

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Сама Ле Пен заявила, что не удивлена подобному требованию французских следователей. "Это нормально, это абсолютно обычная процедура", — сказала она в эфире радиостанции France Info. Мэр Безье Робер Менар (Robert Menard), помощник Марин Ле Пен на президентских выборах, был более эмоционален в интервью Sputnik:

"Это в порядке вещей. Неудивительно, что правосудие вмешивается, учитывая то, что произошло раньше. Это часть предвыборного контекста и вам меня не переубедить. Расследование было возобновлено спустя два года после того, как было начато, непосредственно перед выборами, безусловно, для того, чтобы навредить Марин Ле Пен и ее партии. Я не утверждаю, что действия Национального фронта в этом процессе не заслуживают критики, но в то же время нельзя сказать, что это очень занимает французов. Что касается господина Фийона, к примеру, потому что пресса часто сравнивает эти два дела, в случае Марин Ле Пен нет и намека на личное обогащение или обогащение ее семьи. Она так поступает, даже если критикуют ее, ее партию и ее идеи, это совершенно разные вещи, даже если, повторюсь, ее можно критиковать".

Что такое парламентский иммунитет, которым обладает евродепутат, и что происходит в случае удовлетворения требования снять иммунитет? Жюльян Пенсар (Juliane Pinsard), национальный секретарь Профсоюза судебных работников.

— Он позволяет парламентарию избежать на время действия его депутатского мандата применения к нему в рамках уголовного дела принудительных мер, то есть ареста или любой другой меры, лишающей его свободы или ограничивающей ее, только если на это не было получено разрешения от Бюро Национального собрания Франции. В случае Европейского парламента вопрос о лишении иммунитета решает Европейский парламент. Эта иммунитет нужен главным образом для того, чтобы защитить парламентариев от давления, которое может на них оказываться при исполнении законодательных полномочий, то есть при разработке и принятии законов.

Снятие парламентского иммунитета должно позволить выдать ордер на привод и силой заставить Марин Ле Пен явиться к следователю. Конкретно это означает, что к ней будут отправлены сотрудники сил правопорядка, которые силой сопроводят ее к следователю. В этом заключается сам принцип ордера на привод.

Требование лишить Марин Ле Пен парламентского иммунитета было направлено в Европейский парламент еще в конце марта. Как так получилось, что только сейчас мы узнаем о нем из прессы?

— Потому что существует тайна следствия. Вообще-то удивительно, что мы вообще об этом узнали. Все действия, предпринимаемые в рамках следствия, теоретически защищены тайной следствия.

То есть речь идет об утечке, которой не должно было быть?

— Именно.

Создается такое впечатление, что в последнее время такого рода утечек стало больше в связи со всеми этими делами с участием политиков.

— Да, и это касается не только дел с участием политиков. В данном случае этим делом интересуются СМИ, так что… Это дело вскрывает нарушения тайны следствия. Об этом можно только сожалеть, но что вы хотите? Это часть тех трудностей, которые возникли с развитием методов записи изображения, с развитием социальных сетей и т.д. Безусловно, тайну следствия трудно сохранить и интересы, в частности финансовые, касающиеся нарушения тайны следствия, на мой взгляд, затрудняют настоящий контроль и санкции. Кроме того, очень сложно наказывать за такие нарушения, так как полученная таким образом информация публикуется в СМИ, которые имеют право не раскрывать свои источники. То есть невозможно установить, откуда происходит утечка информации. Таким образом, сталкиваются два очень важных принципа: право не раскрывать источники и тайна следствия.