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    Ле Пен и Макрона в первом туре выборов во Франции разделит 1% - опрос

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    Согласно данным проведенного опроса, в первом туре борьбы за президентское кресло за Ле Пен свои голоса отдадут 23,5% избирателей, тогда как за Макрона - 22,5%.
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    Предвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен в Лилле
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время представления своей предвыборной программы в Париже
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на один процентный пункт опередит экс-министра экономики Франции Эммануэля Макрона в первом туре борьбы за президентское кресло, свидетельствуют данные опроса компаний Ifop и Fiducial, опубликованные в среду.

    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Войти в XXI век". Программа Макрона на президентских выборах во Франции

    Согласно этим данным, за Ле Пен свои голоса отдадут 23,5% избирателей, тогда как за Макрона — 22,5%. За сутки каждый из двух фаворитов гонки потерял по 0,5 процентных пункта.

    Позиции других ключевых кандидатов на пост главы государства не изменились. По версии респондентов Ifop и Fiducial, третьим, набрав 19% голосов, придет экс-премьер страны Франсуа Фийон, всего на полпункта опередив лидера движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона.

    По данным опроса, победителем второго тура станет Макрон, заручившийся поддержкой 58,5% избирателей, тогда как за Ле Пен проголосуют 41,5%.

    Опрос проводился с 9 по 12 апреля среди граждан Франции в возрасте от 18 лет, внесенных в списки избирателей. Всего участие в нем приняли 2800 человек.

    Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

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