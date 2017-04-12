Ле Пен и Макрона в первом туре выборов во Франции разделит 1% - опрос

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на один процентный пункт опередит экс-министра экономики Франции Эммануэля Макрона в первом туре борьбы за президентское кресло, свидетельствуют данные опроса компаний Ifop и Fiducial, опубликованные в среду.

Согласно этим данным, за Ле Пен свои голоса отдадут 23,5% избирателей, тогда как за Макрона — 22,5%. За сутки каждый из двух фаворитов гонки потерял по 0,5 процентных пункта.

Позиции других ключевых кандидатов на пост главы государства не изменились. По версии респондентов Ifop и Fiducial, третьим, набрав 19% голосов, придет экс-премьер страны Франсуа Фийон, всего на полпункта опередив лидера движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона.

По данным опроса, победителем второго тура станет Макрон, заручившийся поддержкой 58,5% избирателей, тогда как за Ле Пен проголосуют 41,5%.

Опрос проводился с 9 по 12 апреля среди граждан Франции в возрасте от 18 лет, внесенных в списки избирателей. Всего участие в нем приняли 2800 человек.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.