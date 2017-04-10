Ле Пен и Макрон за 2 недели до выборов теряют поддержку избирателей - опрос

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Позиции кандидатов в президенты Франции — экс-министра экономики Эммануэля Макрона и лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — в первом туре выборов снова демонстрируют отрицательную динамику, за выходные оба потеряли по 0,5 пункта, свидетельствуют данные опроса Ifop и Fiducial.

Несмотря на потери, Ле Пен остается фаворитом первого тура с 24% голосов избирателей. На один пункт от нее отстает Макрон — его поддерживают 23% избирателей. Третьим придет экс-премьер Франсуа Фийон — число поддерживающих его избирателей за выходные не изменилось, держится на отметке в 18,5%.

Опрос подтверждает, что кандидат от движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон укрепляет свои позиции в гонке за кресло главы государства. Его рейтинг подрос за выходные на один пункт — до 18% голосов.

Победу во второму туре опрос прочит Макрону, хотя его позиции продолжают снижаться. По данным опроса, за него проголосуют 58%, а за Ле Пен — 42%. Опубликованный в пятницу опрос давал экс-министру 59% избирателей.

Опрос был проведен с 6 по 10 апреля среди 2.616 французов в возрасте от 18 лет, внесенных в списки избирателей.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.