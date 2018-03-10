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    Законопроекты (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Заседание Верховный Рады. Архивное фото
    Закон о статусе русского языка внесен в Верховную Раду
    12:51 04.06.2014
    781Инициатива Партии регионов о региональном статусе русского языка
    Депутаты зарегистрировали в парламенте проект закона об официальном статусе русского языка в Украине, сообщается на сайте Верховной Рады в среду.
    Мигранты
    Трудовых мигрантов могут обязать указывать цель пребывания в РФ
    09:40 29.05.2014
    75
    Кабмин России поддержал законопроект, обязывающий трудовых мигрантов при заполнении миграционной карты указывать, что цель пребывания в РФ - трудовая деятельность, сообщается на сайте правительства в четверг.
    Новое жилье
    Законопроект о регистрации жилья в Крыму и Севастополе внесен в ГД РФ
    12:52 27.05.2014
    58Присоединение Крыма к РФ
    Депутаты от "Единой России" внесли на рассмотрение парламента законопроект о государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества в Крыму и Севастополе.
    Арсений Яценюк
    Яценюк: Кабмин одобрил проект закона о налоговом компромиссе
    16:57 21.05.2014
    20Экономика Украины
    Правительство одобрило законопроект о налоговом компромиссе, согласно которому государство простит юрлицам 85% недоплаченных налогов при условии добровольной уплаты остальных 15%, сообщил Яценюк.
    Российские паспорта
    Россиян могут обязать сообщать о втором гражданстве за два месяца
    22:10 19.05.2014
    18
    Депутаты Госдумы ко второму чтению законопроекта о введении уголовной ответственности за сокрытие двойного гражданства предложили увеличить срок уведомления миграционной службы о получении паспорта другой страны до двух месяцев.
    Заседание Верховной Рады Украины
    "Свобода" предлагает признать республики Донбасса терорганизациями
    11:09 14.05.2014
    8Референдум на востоке Украины
    Партия "Свобода" предлагает парламенту страны признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики террористическими организациями, а тех, кто поддерживает их деятельность, - привлечь к уголовной ответственности.
    Штаб-квартира ОБСЕ
    ОБСЕ просит РФ взвешенно подойти к законопроекту о статусе блогеров
    22:24 23.04.2014
    8
    Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович обратилась к руководству РФ с призывом взвешенно подойти к решению по принятому ГД законопроекту, согласно которому блогеры должны выполнять требования, предъявляемые к СМИ.
    Заседание Верховной Рады
    В Раде зарегистрирован законопроект об амнистии митингующих
    17:30 22.04.2014
    4Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Депутаты от бывшей правящей Партии регионов, перешедшей в оппозицию к новой власти в Киеве, зарегистрировали в Верховной Раде проект закона о недопущении преследования и наказания участников массовых акций протеста.
    Съезд партии ЛДПР
    Законопроект о регистрации жилья в Крыму и Севастополе внесен в ГД РФ
    13:48 14.04.2014
    5Присоединение Крыма к РФ
    Депутат ЛДПР Катасонов внес в ГД РФ законопроект, сохраняющий право собственности на недвижимое имущество крымчан и севастопольцев, но обязывающий собственников жилья провести его госрегистрацию в соответствии с законодательством РФ.
    Партия регионов
    ПР не будет заседать в Раде без рассмотрения амнистии для митингующих
    11:15 10.04.2014
    7
    Фракция ушедшей в оппозицию Партии регионов не будет принимать участия в работе Верховной Рады до тех пор, пока парламент не рассмотрит закон, предусматривающий амнистию митингующим на юго-востоке Украины.
    Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая
    В ГД предлагают ввести наказание за осквернение дней воинской славы
    17:35 08.04.2014
    15
    Глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая предлагает ввести уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы за осквернение дней воинской славы и памятных дат РФ, связанных с ВОВ.
    МИД РФ
    РФ ожидает реакции Запада на превентивное задержание граждан в Украине
    14:18 01.04.2014
    7Отношения Украины и России
    Москва ожидает реакции западных партнеров, в том числе по линии правозащитных организаций, на инициативу Верховной Рады по превентивному задержанию граждан, заявили в МИД РФ.
    Заседание Верховной Рады
    Законопроект об оккупированных территориях еще не готов - Соболев
    12:26 01.04.2014
    8Политический кризис в Украине
    Рабочая группа ВР, которая готовит ко второму чтению законопроект "О временно оккупированных территориях", не успевает на этой сессионной неделе доработать документ, сообщил руководитель фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.
    Российский флаг над зданием Совета министров Автономной Республики Крым
    Власти РФ поддержали законопроект об особенностях финсистемы Крыма
    08:49 01.04.2014
    4Присоединение Крыма к РФ
    Правительство России поддержало законопроект "Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополь на переходный период".
    Задержанный
    Крымских преступников будут судить по законам РФ
    16:27 19.03.2014
    1Присоединение Крыма к РФ
    Преступников, дела в отношении которых были возбуждены в Крыму, предполагается судить уже по российским законам, говорится в проекте закона о принятии Крыма в РФ, поступившим в Госдуму в среду.
    Владимир Плигин
    Эсеры отозвали законопроект о присоединении Крыма к России - депутат
    14:51 17.03.2014
    3Референдум в Крыму
    Эсеры отзывают свой законопроект о присоединении Крыма к России, сообщил журналистам председатель комитета ГД по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин (ЕР).
    Рейд ФМС по выявлению нелегальных иммигрантов
    ФМС РФ предлагает учить мигрантов русскому языку и правилам поведения
    17:28 11.03.2014
    11
    ФМС РФ предлагает учить мигрантов русскому языку и "правилам поведения, принятым в российском обществе" в специальных адаптационных центрах, а также готовить иностранцев к переезду в Россию ещё до выезда из родной страны.
    Деньги
    Законопроект о кредите ЕС на сумму до 610 млн евро внесен в Раду
    10:57 02.03.2014
    13
    Законопроект о предоставлении Евросоюзом кредитной помощи Украине на сумму до 610 миллионов евро внесен в Верховную Раду.
    Заседание Верховной рады. Архивное фото
    Рада приступила к разработке нового закона о языковой политике
    15:46 23.02.2014
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    Депутаты Верховной Рады начали разрабатывать новый законопроект о национальных языках, украинский язык будет закреплен в нем как единственный государственный.
    Российский паспорт
    Гражданство РФ предлагают давать иностранцам за инвестиции или диплом
    09:28 12.02.2014
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    ФМС и Минэкономразвития разработали законопроект, предлагающий предоставлять российское гражданство иностранцам, вложившим от 10 миллионов рублей в экономику страны, а также зарубежным студентам, получившим образование в РФ.
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