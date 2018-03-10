Кабмин России поддержал законопроект, обязывающий трудовых мигрантов при заполнении миграционной карты указывать, что цель пребывания в РФ - трудовая деятельность, сообщается на сайте правительства в четверг.
Депутаты Госдумы ко второму чтению законопроекта о введении уголовной ответственности за сокрытие двойного гражданства предложили увеличить срок уведомления миграционной службы о получении паспорта другой страны до двух месяцев.
Партия "Свобода" предлагает парламенту страны признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики террористическими организациями, а тех, кто поддерживает их деятельность, - привлечь к уголовной ответственности.
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович обратилась к руководству РФ с призывом взвешенно подойти к решению по принятому ГД законопроекту, согласно которому блогеры должны выполнять требования, предъявляемые к СМИ.
Депутаты от бывшей правящей Партии регионов, перешедшей в оппозицию к новой власти в Киеве, зарегистрировали в Верховной Раде проект закона о недопущении преследования и наказания участников массовых акций протеста.
Депутат ЛДПР Катасонов внес в ГД РФ законопроект, сохраняющий право собственности на недвижимое имущество крымчан и севастопольцев, но обязывающий собственников жилья провести его госрегистрацию в соответствии с законодательством РФ.
Фракция ушедшей в оппозицию Партии регионов не будет принимать участия в работе Верховной Рады до тех пор, пока парламент не рассмотрит закон, предусматривающий амнистию митингующим на юго-востоке Украины.
Глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая предлагает ввести уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы за осквернение дней воинской славы и памятных дат РФ, связанных с ВОВ.
Рабочая группа ВР, которая готовит ко второму чтению законопроект "О временно оккупированных территориях", не успевает на этой сессионной неделе доработать документ, сообщил руководитель фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.
ФМС РФ предлагает учить мигрантов русскому языку и "правилам поведения, принятым в российском обществе" в специальных адаптационных центрах, а также готовить иностранцев к переезду в Россию ещё до выезда из родной страны.
ФМС и Минэкономразвития разработали законопроект, предлагающий предоставлять российское гражданство иностранцам, вложившим от 10 миллионов рублей в экономику страны, а также зарубежным студентам, получившим образование в РФ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".