По словам заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ по логистике Юрия Толочного, танки Т-64БМ "Булат" в силу большого веса и слабого двигателя оказались неэффективными, были переведены в резерв и заменены линейными Т-64.
В Харькове группа солдат срочной военной службы, призванных в мае-июне, успешно завершили обучение по программам подготовки механиков-водителей танка и боевой машины пехоты. Подготовка продолжалась два.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".