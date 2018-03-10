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    Т-64БМ "Булат"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Танк Булат. Архивное фото
    В ВСУ забраковали и списали танки "Булат"
    11:00 14.12.2017
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    По словам заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ по логистике Юрия Толочного, танки Т-64БМ "Булат" в силу большого веса и слабого двигателя оказались неэффективными, были переведены в резерв и заменены линейными Т-64.
    Танк украинских военных
    Практические занятия по вождению танков для срочников 
    21:17 05.08.2015
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    В Харькове группа солдат срочной военной службы, призванных в мае-июне, успешно завершили обучение по программам подготовки механиков-водителей танка и боевой машины пехоты. Подготовка продолжалась два.
    Модернизированный танк Т-64Б
    "Укроборонпром" провел модернизацию танков Т-64 для АТО
    18:47 17.06.2015
    674Обстрелы на Донбассе
    Вся техника прошла испытания после проведения вышеуказанных работ и уже ожидает отгрузки заказчику, танки будут направлены на Восток. Они модернизированы до версии Т-64Б.
    Танк Булат
    Еще десять танков "Булат" отремонтированы для АТО
    23:04 24.11.2014
    467Донбасс - зона войны
    Ремонт осуществлялся на заводе имени Малышева в Харькове, заказ поступил от министерства обороны. Вскоре техника отправится в зону АТО.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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