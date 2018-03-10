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    митрополит Владимир

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Крестный ход в Почаевскую лавру
    Более 8 тысяч верующих прошли крестным ходом в Почаевскую лавру
    23:04 02.08.2016
    388Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    По информации центра информации УПЦ, перед началом крестного хода в урочище Вирля собрались более 5 тысяч верующих, по дороге к ним присоединились другие паломники, и в лавру зашли уже более 8 тысяч человек.
    Виды Киева с высоты Лаврской колокольни
    УПЦ просит киевлян поддержать переименование улицы в честь митрополита Владимира
    15:20 28.09.2015
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    Улица Кирова расположена рядом со Свято-Троицким собором на Троещине. Киевская городская государственная администрация будет проводить общественное обсуждение переименования до 10 ноября этого года.
    Митрополит Владимир
    Самый украинский глава УПЦ. Годовщина смерти митрополита Владимира
    13:20 04.07.2015
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    После смерти митрополита Владимира, так и не заменившего человечность сановитостью, жизнь нашей церкви изменилась. Она еще более отдалилась от государства, сосредоточившись на нуждах веры, а не верующих, прихожан, а не граждан.
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    21:21 09.03.2018
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    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    09:57 10.03.2018
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    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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