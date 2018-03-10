По информации центра информации УПЦ, перед началом крестного хода в урочище Вирля собрались более 5 тысяч верующих, по дороге к ним присоединились другие паломники, и в лавру зашли уже более 8 тысяч человек.
После смерти митрополита Владимира, так и не заменившего человечность сановитостью, жизнь нашей церкви изменилась. Она еще более отдалилась от государства, сосредоточившись на нуждах веры, а не верующих, прихожан, а не граждан.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".