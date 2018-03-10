Чтобы избежать столкновений, крестный ход сопровождала усиленная охрана – более 300 полицейских и 50 бойцов Нацгвардии. На мероприятие пришли несколько десятков активистов, которые принесли с собой детские игрушки.
В Сумах в субботу, 14 октября, несмотря на запрет властей, около 2 тысяч верующих Украинской православной церкви Московского патриархата провели Крестный ход в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы и богослужение на Покровской площади.
Сейчас решается вопрос: выпадет ли президент за рамки цивилизации настолько далеко, пренебрежет ли религиозными чувствами трети страны, к тому же пытаясь обхитрить весь православный и дипломатический мир?
По информации центра информации УПЦ, перед началом крестного хода в урочище Вирля собрались более 5 тысяч верующих, по дороге к ним присоединились другие паломники, и в лавру зашли уже более 8 тысяч человек.
По сообщению УПЦ, сразу после молебна в Успенском соборе, в Свято-Успенской Почаевской лавры вышел Всеукраинский крестный ход. Сотни представителей духовенства, монахов и тысячи паломников идут с молитвой за Украину, мир и спокойствие в государстве.
На Крестный ход нападают эксперты, которые сделали карьеру на пустых обещаниях, которые они никогда не исполнят: предчувствуя свой "уход в небытие" в случае наступления мира, они пытаются привлечь к себе внимание, отметил политолог Павел Карназыцкий.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Чтобы избежать столкновений, крестный ход сопровождала усиленная охрана – более 300 полицейских и 50 бойцов Нацгвардии. На мероприятие пришли несколько десятков активистов, которые принесли с собой детские игрушки.
Чтобы избежать столкновений, крестный ход сопровождала усиленная охрана – более 300 полицейских и 50 бойцов Нацгвардии. На мероприятие пришли несколько десятков активистов, которые принесли с собой детские игрушки.
Чтобы избежать столкновений, крестный ход сопровождала усиленная охрана – более 300 полицейских и 50 бойцов Нацгвардии. На мероприятие пришли несколько десятков активистов, которые принесли с собой детские игрушки.
В Сумах в субботу, 14 октября, несмотря на запрет властей, около 2 тысяч верующих Украинской православной церкви Московского патриархата провели Крестный ход в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы и богослужение на Покровской площади.
Чтобы избежать столкновений, крестный ход сопровождала усиленная охрана – более 300 полицейских и 50 бойцов Нацгвардии. На мероприятие пришли несколько десятков активистов, которые принесли с собой детские игрушки.