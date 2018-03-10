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    крестный ход

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Крестный ход УПЦ в Запорожье
    В Запорожье состоялся крестный ход под усиленной охраной полиции 
    03:23 26.02.2018
    800Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены?
    Чтобы избежать столкновений, крестный ход сопровождала усиленная охрана – более 300 полицейских и 50 бойцов Нацгвардии. На мероприятие пришли несколько десятков активистов, которые принесли с собой детские игрушки.
    Церковь УПЦ
    В Запорожье изменили маршрут крестного хода по просьбе властей
    13:40 16.02.2018
    211Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены?
    Икону богородицы встретят в 15.00 у Свято-Андреевского кафедрального собора в Шевченковском районе Запорожья, а завершится он в Свято-Покровском храме, где состоится чин торжества православия.
    В Сумах, несмотря на запрет властей, провели Крестный ход в честь Покрова. Видео
    В Сумах, несмотря на запрет властей, верующие провели Крестный ход 
    23:52 14.10.2017
    2070Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    В Сумах в субботу, 14 октября, несмотря на запрет властей, около 2 тысяч верующих Украинской православной церкви Московского патриархата провели Крестный ход в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы и богослужение на Покровской площади.
    Крестный ход в Почаевскую лавру. Архивное фото
    От запрета крестного хода до "своей" церкви: "религиозные" шаги власти
    11:45 11.10.2017
    737Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Сейчас решается вопрос: выпадет ли президент за рамки цивилизации настолько далеко, пренебрежет ли религиозными чувствами трети страны, к тому же пытаясь обхитрить весь православный и дипломатический мир?
    Крестный ход в Почаевскую лавру
    Более 8 тысяч верующих прошли крестным ходом в Почаевскую лавру
    23:04 02.08.2016
    388Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    По информации центра информации УПЦ, перед началом крестного хода в урочище Вирля собрались более 5 тысяч верующих, по дороге к ним присоединились другие паломники, и в лавру зашли уже более 8 тысяч человек.
    Всеукраинский крестный ход мира, любви и молитвы за Украину. Архивное фото
    Украина: журналистам мстят за освещение Крестного хода?
    14:55 01.08.2016
    2728Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что СБУ и служба внешней разведки должны присмотреться к деятельности освещавшей Крестный ход организации "Союз православных журналистов" (СПЖ).
    Тысячи верующих УПЦ выходят из Почаевской лавры
    Второй всеукраинский крестный ход к Киеву вышел из Почаевской лавры
    13:13 09.07.2016
    3321Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    По сообщению УПЦ, сразу после молебна в Успенском соборе, в Свято-Успенской Почаевской лавры вышел Всеукраинский крестный ход. Сотни представителей духовенства, монахов и тысячи паломников идут с молитвой за Украину, мир и спокойствие в государстве.
    Всеукраинский крестный ход
    В Крестном ходе из Почаевской лавры пройдут около 10 тысяч паломников
    19:04 08.07.2016
    828Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Около 200 человек пройдут весь путь: от Почаевской лавры до Киева, однако по пути маршрута к ним планируют присоединиться множество паломников.
    Всеукраинский крестный ход
    Политолог: нападки на Крестный ход - это попытка привлечь к себе внимание
    18:19 08.07.2016
    1174Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    На Крестный ход нападают эксперты, которые сделали карьеру на пустых обещаниях, которые они никогда не исполнят: предчувствуя свой "уход в небытие" в случае наступления мира, они пытаются привлечь к себе внимание, отметил политолог Павел Карназыцкий.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Крестный ход УПЦ в Запорожье
    В Запорожье состоялся крестный ход под усиленной охраной полиции 
    03:23 26.02.2018
    800
    Чтобы избежать столкновений, крестный ход сопровождала усиленная охрана – более 300 полицейских и 50 бойцов Нацгвардии. На мероприятие пришли несколько десятков активистов, которые принесли с собой детские игрушки.
    Церковь УПЦ
    В Запорожье изменили маршрут крестного хода по просьбе властей
    13:40 16.02.2018
    211
    Икону богородицы встретят в 15.00 у Свято-Андреевского кафедрального собора в Шевченковском районе Запорожья, а завершится он в Свято-Покровском храме, где состоится чин торжества православия.
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